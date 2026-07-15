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Sarıgöl'de Kur'an Kursu Öğrencileri Şehit ve Gazi Kabirlerini Ziyaret Etti

Sarıgöl'de Kur'an Kursu Öğrencileri Şehit ve Gazi Kabirlerini Ziyaret Etti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit Fevzi Tekeş ile Kıbrıs gazisi Hüseyin Gürbüzer'in kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Fevzi Tekeş ile Kıbrıs gazisi Hüseyin Gürbüzer'in kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ve gazi kabirlerini ziyaret ederek dualarla andı.

Bereketli Mahallesi Camii'nde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileri, Cami İmam Hatibi Ali Arslan öncülüğünde mahalle mezarlığında bulunan şehit Fevzi Tekeş ile merhum Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüzer'in kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, şehitler ve gaziler için dualar edildi. Programda, vatan uğruna can veren şehitler ile fedakarlıklarıyla milletin gönlünde yer edinen gazilerin unutulmadığı mesajı verildi.

Bereketli Camii İmam Hatibi Ali Arslan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğrencilerimizle birlikte şehidimiz ve gazimizin kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuduk. Rabbim okunan hatim ve dualarımızı kabul eylesin." dedi.

Etkinlik, öğrencilerin şehit ve gazilerin fedakarlıkları hakkında bilgilendirilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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