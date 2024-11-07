KPSS'de 4 soru yargı kararıyla iptal edilerek puanlar yeniden hesaplandı
ÖSYM, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamındaki 4 sorunun yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirilmesinin yapıldığını duyurdu. İptal olan sorular, Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alıyordu. Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- Kpss Lisans) kapsamındaki 4 sorunun yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesinin yapıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.
Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.