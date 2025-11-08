Haberler

KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

Güncelleme:
Kamuda gelir uzman yardımcılığı sınavına girerek İzmir'de birinci Türkiye'de 6'ncı olan 26 yaşındaki İsmail Salih Hızarcı, mülakatta elendi. Kamuda memur olmayı hayal eden Hızarcı, geçimini sağlamak için kargoculuk yapıyor. Şu anda teyzesinin yanında kaldığını belirten Hızarcı, "Devlete hizmet etmek hayalimdi, haksızlığa uğradım" dedi.

  • KPSS birincisi İsmail Salih Hızarcı, sınavda yüksek puan almasına rağmen atanamadı.
  • İsmail Salih Hızarcı, kendisinden düşük puan alanların atandığını iddia etti.
  • İsmail Salih Hızarcı, şu anda bir kargo şirketinde asgari ücretle çalışıyor.

"Devlete hizmet etmek aynı zamanda millete hizmet etmektir. Bu benim hayalimdi" diyerek yola çıkan İsmail Salih Hızarcı, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen atanamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Halk TV'ye konuşan Hızarcı, "Ben haksızlığa uğradım. Küçüklüğümden beri devlette çalışmak istiyordum" dedi.

"LİYAKAT İLKESİNE GÜVENDİM"

Üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyan Hızarcı, mezuniyetinin ardından iki yıl boyunca KPSS'ye hazırlandığını, yazılı sınavda yüksek puan almasına rağmen listede adının yer almadığını söyledi. "Anayasaya, Cumhuriyetin liyakat ilkelerine güvendim. Büyük bir travma yarattı bende. İl birincisi olduğum için atanacağıma emindim ama ismim listede yoktu" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"BENDEN DÜŞÜK PUAN ALANLAR ATANDI"

Sözlü sınavlarda da başarılı olmasına rağmen objektif değerlendirme yapılmadığını iddia eden Hızarcı, "Kanunsuzca bana düşük puan verildi. Benden düşük puanlı olanlar atandı" diyerek haksızlığa uğradığını öne sürdü.

"ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM"

Erzurumlu bir çiftçi ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Hızarcı, ailesine destek olmak için devlet memuru olmayı hedeflediğini belirtti. Şu anda bir kargo şirketinde çalıştığını ifade eden Hızarcı, "Asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum, ev tutamadım. Teyzemin yanında kalıyorum, geleceğimi göremiyorum" dedi.

Yorumlar

Haber Yorumlarıİzzet Ulaş 2:

Herhangi bir örgüt ile veya siyasi parti üyeliği ile ilgili illiyet bağı olup olmadığını da belirtseniz daha açıklayıcı olurdu.

Haber YorumlarıGülbahar Keleşoğlu:

Devleti yönetenlerin hepsi terör örgütleri ile mafya ile cemaatler ile illiyetli o ne olacak ?

Haber YorumlarıMehmet Şahin:

Benim eşimide ögretmenlik mülakatinda elediler sıralamanın içinde bir puanı varken herhangi bir örgüt herhangi bir siyasi bağımız asla yoktu çünkü ben hala memur olarak çalışıyorum ve bu güne kadar akp oy verdik ama bize haksızlık yapanlara bundan sonra oy veren ellerimiz kırılsın !

Haber YorumlarıNe diyorsun?:

Ulak İzzet uşak İzzet akp li olunca sorun olmuyor ama . Sizin ben vicdanınızon taaa

Haber Yorumlarıali tartan:

İBB YE gitsin özel amcası yerleştirir

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Adam dilencilik yapmıyor aslanlar gibi yevmiyesini çıkarıyor takdir edilecek bir durum

Haber YorumlarıHasan Cavus:

Bu haberleri yanlis yazani nerde dava edelim. Sebebini ögrenecek her okudumuz haberler de yanlis kelime cümle hatalar üst üste. Yayinci 100 kere okuyup öyle yayinlayin zaten haber basliklari cogu zaman abartili uyumsuz bu Tür seylerden dava acilabilir size uyari dir bu

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

tamam kardeş koş aç davanı ne uyarı yapıyosun

