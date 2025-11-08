KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

"Devlete hizmet etmek aynı zamanda millete hizmet etmektir. Bu benim hayalimdi" diyerek yola çıkan İsmail Salih Hızarcı, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen atanamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Halk TV'ye konuşan Hızarcı, "Ben haksızlığa uğradım. Küçüklüğümden beri devlette çalışmak istiyordum" dedi.

"LİYAKAT İLKESİNE GÜVENDİM"

Üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyan Hızarcı, mezuniyetinin ardından iki yıl boyunca KPSS'ye hazırlandığını, yazılı sınavda yüksek puan almasına rağmen listede adının yer almadığını söyledi. "Anayasaya, Cumhuriyetin liyakat ilkelerine güvendim. Büyük bir travma yarattı bende. İl birincisi olduğum için atanacağıma emindim ama ismim listede yoktu" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"BENDEN DÜŞÜK PUAN ALANLAR ATANDI"

Sözlü sınavlarda da başarılı olmasına rağmen objektif değerlendirme yapılmadığını iddia eden Hızarcı, "Kanunsuzca bana düşük puan verildi. Benden düşük puanlı olanlar atandı" diyerek haksızlığa uğradığını öne sürdü.

"ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM"

Erzurumlu bir çiftçi ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Hızarcı, ailesine destek olmak için devlet memuru olmayı hedeflediğini belirtti. Şu anda bir kargo şirketinde çalıştığını ifade eden Hızarcı, "Asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum, ev tutamadım. Teyzemin yanında kalıyorum, geleceğimi göremiyorum" dedi.