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KPSS adaylarına kritik uyarı: "Saat 10.00’dan sonra kapılar kapanacak"

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KPSS adaylarına kritik uyarı: 'Saat 10.00’dan sonra kapılar kapanacak'
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Manisa’da 25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylara erken gitme uyarısı yapıldı.

Manisa'da 25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylara erken gitme uyarısı yapıldı. Kent merkezinde 71 okulda gerçekleştirilecek sınavda bina giriş kapıları saat 10.00'da kapanacak. Adayların güvenlik kontrolleri ve ulaşım yoğunluğunu dikkate alarak en geç saat 09.30'da sınav binalarında bulunmaları tavsiye edildi.

Manisa Merkez ÖSYM Koordinatörlüğü tarafından yapılan duyuruda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim'in Manisa kent merkezi ve çevresindeki okullarda uygulanacağı bildirildi.

Sınavın Manisa merkezde 71 okulda yapılacağı belirtilirken, adayların önemli bir bölümünün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü (Muradiye), Güzelyurt Mahallesi, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sınav binalarında yoğunlaşacağı ifade edildi.

Kapılar saat 10.00'da kapanacak

Sınavın saat 10.15'te başlayıp 12.25'te sona ereceği, adayların binalara saat 09.00'dan itibaren alınacağı kaydedildi. Bina giriş kapılarının saat 10.00'da kapanacağı ve bu saatten sonra gelen adayların herhangi bir nedenle sınav binasına alınmayacağı vurgulandı.

Özellikle kampüsler ve yoğun sınav bölgelerinde toplu taşıma, trafik ve araç parkı nedeniyle aksaklıklar yaşanabileceğine dikkat çekilerek, güvenlik kontrollerinde oluşabilecek kuyrukların da hesaba katılması istendi.

Adaylara önemli hatırlatmalar

Adayların sınava girecekleri binayı mümkünse bir gün önceden görmeleri, ulaşım güzergahlarını ve yolculuk sürelerini önceden planlamaları önerildi. Sınava giriş belgesindeki bina bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi ve belgenin sınav günü yanlarında bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.

Sınava girişte fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı, T.C. Nüfus Cüzdanı, Mavi/Pembe Kart, KKTC Kimlik Kartı, geçerli pasaport veya geçici kimlik belgesinin aslının bulundurulması gerektiği belirtildi. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlüklerinin 25 Ekim Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında hizmet vereceği bildirildi.

Öte yandan cep telefonu, elektronik cihaz, çanta, cüzdan, saat, araç anahtarı ve anahtarlık gibi eşyaların sınav binalarına alınmayacağı hatırlatılarak, adayların bu eşyaları evlerinde veya araçlarında bırakmaları istendi. Söz konusu eşyalarla sınava girilmesi durumunda sınavın geçersiz sayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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