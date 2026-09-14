Konya’da bir ilkokulda 2 öğrenci ve 1 öğretmen için ilk ders zili çaldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir ilkokulda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders zili iki öğrenci için çaldı. Tek öğretmenin görev yaptığı okulda bir öğrenci 4. sınıfa diğer öğrenci ise 1. sınıfa başladı.

İlçeye bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda görev yapan tek öğretmen Muhammed Bağ, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla öğrencileriyle buluştu. Öğretmen Bağ, öğrencileriyle birlikte okula geldi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu, bu yıl 4. sınıfa başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıfa girdi. Yeni eğitim öğretim yılında ise 1. sınıfa başlayan Şerife Özdemir isimli bir öğrencinin daha katılmasıyla okulun öğrenci sayısı ikiye yükseldi. Tek öğretmen ve iki öğrencinin bulunduğu okulda yeni eğitim öğretim yılının ilk günü ders zili çalarken, öğrenciler sınıflarındaki yerlerini aldı. Öğretmen Muhammed Bağ da öğrencileriyle birlikte yeni eğitim yılının ilk dersini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl tek öğrenciyle eğitim öğretim yılını tamamlayan okulda, bu yıl iki öğrenci eğitim görecek

Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, "Bu yıl iyi ki bir arkadaşım geldi. Öğretmenime teşekkür ediyorum bizim için uzaklardan geliyor. Arkadaşım Şerife o da iyi ki buraya geldi. Bugün ilk gün heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Okulumu ve öğretmenimi çok özledim, sınıfımı özledim. İyi ki hemen açıldı okullar. Öğretmenim çok iyi ders anlatıyor. Daha yeni geldik, arkadaşım Şerife'ye okulu gezdirdim, sınıfı ve oturacağı sırayı gösterdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı