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Kırgızistan'daki FETÖ İltisaklı Okullar Türkiye Maarif Vakfı'na Devredildi

Kırgızistan'daki FETÖ İltisaklı Okullar Türkiye Maarif Vakfı'na Devredildi
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TMV, Kırgızistan'daki FETÖ iltisaklı SAPAT eğitim kurumlarını devraldı. 2021 yılından bu yana Kırgızistan'da Bişkek Uluslararası Maarif Okullarında eğitim veren vakıf, devir işlemiyle 43 eğitim kurumu ile bir üniversite ve bir yönetim merkezi binasını daha idaresine aldı. Vakıf, şimdiye kadar 23 ülkede FETÖ okullarını devralarak, 55 ülkede, 448 okulda yaklaşık 55 bin öğrenciye eğitim sunuyor.

Yurt dışında Türkiye adına eğitim kurumları açmak üzere 6721 Sayılı kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kırgızistan'daki FETÖ iltisaklı SAPAT eğitim kurumlarını devraldı.

Kırgızistan'da 2021 yılından bu yana kendi açtığı Bişkek Uluslararası Maarif Okullarında 1500 öğrenciye kaliteli eğitim sunan ve Kırgız Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın ilişki içinde faaliyetlerini yürüten Maarif Vakfının çalışmaları Kırgız makamlarınca da takdir edilmekte.

Bugünkü devir ile birlikte Maarif Vakfı, Kırgızistan'da eğitim faaliyetlerini sekiz ayrı şehre yaygınlaştırmış olacak. SAPAT Eğitim Kurumlarının devir işlemiyle birlikte 43 K12 (anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim) düzeyinde eğitim kurumu ile bir üniversite ve bir yönetim merkezi binası vakfın idaresine geçmiş bulunmakta.

Kırgızistan'daki FETÖ İltisaklı Okullar Türkiye Maarif Vakfı'na Devredildi

İlk ve Orta eğitim kurumlarında okuyan yaklaşık 10 bin öğrenci ile Ala-Too Uluslararası Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 850 öğrenci de Türkiye Maarif Vakfına geçmiş olacak.

Şimdiye kadar 23 ülkede FETÖ okullarını devralarak başarıyla çalışmaları yürüten Türkiye Maarif Vakfının kendi açtığı 32 ülkedeki okullarıyla birlikte halen 55 ülkede, 448 okulda yaklaşık 55 bin öğrenciye uluslararası standartlarda eğitim sunmakta.

Devir ile ilgili olarak açıklama yapan Vakıf Başkanı Birol Akgün, şöyle dedi:

"Bu devir kararı, iki ülke hükümetleri arasındaki güçlü dostane ilişkilerin ve vakfımızın uluslararası tecrübesine dayalı eğitim kalitesine olan güvenin bir neticesi olarak görülmelidir. Vakfımız adına Kırgız makamlarına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir."

Kırgızistan'daki FETÖ İltisaklı Okullar Türkiye Maarif Vakfı'na Devredildi

Kırgızistan'da bulunan Türkiye Maarif Vakfı heyetini kabul eden Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, SAPAT eğitim kurumları ağının Türkiye Maarif Vakfı yönetimine devredilmesi kararını paylaşmaktan mutlu olduğunu dile getirerek "Bu kararın, öğrencilerinin çıkarlarının en iyi şekilde korunması ve Vakfın eğitim alanında güvenilir bir ortak olarak kazandığı haklı itibarı nedeniyle alındığını" belirtti.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Eğitim
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