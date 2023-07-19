Kırgızistan Büyükelçisi Selçuk Üniversitesi'nde

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile bir araya geldi. Rektör Aksoy, Kırgızistan'da yaşadığı deneyimleri paylaşarak, Selçuk Üniversitesi'nin Türk dünyasındaki öğrencilere ev sahipliği yaptığını vurguladı. Büyükelçi Kazakbaev ise Üniversiteye teşekkür ederek, eğitim için gösterilen çabaları takdir etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Kazakbaev'e teşekkür ederek yaklaşık 3 yıla yakın bir süre Kırgızistan'da yaşadığını söyledi. Kırgızistan'da yabancı bir ülkede yaşama hissine kapılmadıklarını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, "Kırgız ekmeğini yedik, Kırgız suyunu içtik. Kendi evlatlarımıza öz yurdunda olduğundan bahsettik. Kırgız kardeşlerimiz de bizleri bağırlarına öyle bastı, kendi evlatları gibi gördü. Biz öz bir milletiz. Her ne kadar farklı gerekçelerle bugüne kadar birbirimizi tanıma fırsatımız çok öncesinden olmasa da biz bir milletiz. Kardeşliğimizden, birlikteliğimizden hiçbir şey eksilmez. Selçuk Üniversitesi, sadece Türkiye'deki öğrencilerin ve Türk öğrencilerin değil, tüm Türk dünyasındaki öğrencilerin Üniversitesidir. Burası onların evidir. Ne zaman bir sıkıntıları, sorunları olsa Selçuk Üniversitesi onların yanındadır. Türk dünyasından gelen öğrencilerimizin Üniversitemizde rahat şekilde eğitim almalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Birlikteliğimiz, gayretimiz, çabamız, dil birlikteliğimiz, iş birliğimiz, fikirdeki birlikteliğimiz arttığı sürece bizim önümüzde kimse duramaz" diye konuştu.

Büyükelçi Ruslan Kazakbaev de misafirperverliği için Rektör Aksoy'a teşekkür ederek Konya'ya iş ziyaretleri çerçevede ilk defa geldiğini belirterek, "Selçuk Üniversitesi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyaca ünlü bir Üniversite. Üniversitede dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin yanı sıra Türk dünyasından da çok sayıda öğrenciniz var. Eğitimlerinin sağlanması adına büyük emekler veriyorsunuz, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ateşesi Begimai Bakytbek ve 2. Katibi Akılbek Rahmanberdiev'in eşlik ettiği ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi. - KONYA