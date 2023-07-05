Kınık Belediye Başkanı Dereceye Giren Öğrencileri Ağırladı

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçede dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı. Doğruer, Kınık SAYEM'de sınavlara hazırlanarak başarıya ulaşan öğrencilerin tüm kentin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kınık Belediyesi Şehit Ömer Yiğit Ulus Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Merkezi 'nde (SAYEM) kurslara katılarak LGS sınavına hazırlanan ve ilçede dereceye giren öğrenci ve öğretmenler, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer tarafından ağırlandı. Öğrencileri tebrik eden Doğruer başarılı öğrenciler ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Doğruer, "İlçemizde başarmak isteyen her gencin yanında olduk destek verdik. Belediyemiz eğitim, spor ve kültür sanat alanında ilerlemek isteyen bütün gençlerimizin yolunu açacak, aydınlatacak kurslar ve tesislerle destek oldu. Ancak her şeye rağmen kazanmanın ilk şartı çalışmak, çok çalışmaktır. Bugün çok çalışmış ve kazanmış kardeşlerimizle bir arada olmak mutluluk verici. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Özellikle bu hususta bize destek olan Kınık Kaymakamı'mız Abdurrahman Çelebi'ye de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ÖĞRENCİLER MESLEK HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI

LGS sınavında Kınık sıralamasına göre ilçe 1'incisi 482.731 puanla Begüm Karasu, ilçe 2'ncisi 454.890 puanla Mehru Toz, ilçe 3'üncüsü 439.700 puanla Meltem Volkan, ilçe 4'üncüsü 432.900 puanla Ceylin Çakıcı, ilçe 5'incisi 429.400 puanla Salih İşen ve ilçe 6'ncısı da 426.220 puanla Oğuz Kaan Gülgör oldu.

Dereceye giren öğrenciler Doğruer'i ziyaretleri esnasında meslek tercihlerini de paylaştı. Begüm Karasu yazılım ya da bilgisayar mühendisliği, Mehru Toz matematik profesörü, Meltem Volkan matematik öğretmeni, Ceylin Çakıcı hukuk bölümünü okuyarak avukat ya da savcı, Salih İşen kimya mühendisi ve Oğuz Kaan Gülgör ise tıp okumak istediklerini söylediler.

Doğruer ile öğrencilerin sohbetinin ardından hediyeleri takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.