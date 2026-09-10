KBÜ Tıp Fakültesinde deprem ve yangın tatbikatı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesinde öğrenci ve çalışanlara yönelik deprem ve yangın senaryolarının uygulandığı karma tatbikat gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinde, öğrenciler ve çalışanların muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve doğru müdahale bilincini geliştirmek amacıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesinde Sivil Savunma Uzman Yardımcısı Hatice Afacan ve Fakülte Sekreteri Hakan Cebeci tarafından deprem ve yangın sırasında yapılması gerekenler ile tahliye süreçleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Ardından TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Sedat Çat tarafından yangın söndürme tüpünün doğru ve güvenli kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

Öğrenciler "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı.

Bilgilendirmenin ardından tatbikat senaryosuna geçildi. 203 numaralı sınıfta öğrencilerin bulunduğu sırada yapılan "Deprem Var" anonsuyla öğrenciler "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı.

"Deprem sona ermiştir" anonsunun ardından tahliye süreci başlatıldı. Koruma Ekibi tarafından öğrencilerin güvenli ve düzenli şekilde binadan çıkarılarak toplanma alanına yönlendirilmesi sağlandı.

Tahliye sırasında senaryo gereği yangın alarmının devreye girmesi üzerine Yangın Söndürme Ekibi yangın panosunu kontrol ederek yangının çıktığı alanı tespit etti. Ekip tarafından senaryo kapsamında yangına müdahale edilerek söndürme işlemi gerçekleştirildi.

Tahliyenin tamamlanmasının ardından öğrenciler toplanma alanında bir araya getirildi ve sayım yapıldı.

Tatbikatın ardından değerlendirmelerde bulunan Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Karadavut, fakülte olarak muhtemel afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Tıp Fakültesi olarak muhtemel afetlere karşı hazırlıklar yapmaktayız. Bu hazırlıklar kapsamında yangın olabilir, deprem kuşağındayız, deprem olabilir. Veyahut da benzer şekilde afetlere maruz kalan bir bölgede yaşamaktayız" dedi.

Afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla altyapı çalışmalarının güçlendirildiğini ifade eden Karadavut, acil durum eylem planının düzenli olarak güncellendiğini söyleyerek, "Acil durum eylem planı her yıl düzenli olarak güncellenmekte ve neler yapılabileceği burada ifade edilmekte" ifadelerini kullandı.

Afetlerin niteliğinde ve müdahale yöntemlerinde değişiklikler yaşanabileceğine dikkati çeken Karadavut, bu nedenle bilgilendirmenin yanı sıra uygulamalı çalışmaların da yapılması gerektiğini vurguladı.

Tatbikatla eğitimlerin uygulamaya dönüştürüldüğünü belirten Karadavut, "Bugün de bu eğitimlerin artık uygulamasını yaparak nasıl bir sorunla karşılaşabileceği veyahut da başarı seviyemizi ölçmek istedik. ve sonuç olarak da oldukça başarılı ve güzel sonuçlar elde ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Karabük Üniversitesi, öğrencilerin ve çalışanların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve hazırlık düzeylerini geliştirmeye yönelik eğitim ve uygulamalı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı