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KBÜ ile Somali Baidoa International University arasında akademik iş birliği görüşmesi

KBÜ ile Somali Baidoa International University arasında akademik iş birliği görüşmesi
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Somali’nin Baidoa International University (BIU) Kurumsal Gelişim ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mohamednur Mohamed Abdirahman başkanlığındaki heyet, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) çeşitli temaslarda bulundu.

Somali'nin Baidoa International University (BIU) Kurumsal Gelişim ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mohamednur Mohamed Abdirahman başkanlığındaki heyet, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) çeşitli temaslarda bulundu.

Baidoa International University heyeti, Karabük Üniversitesiyle eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında geliştirilebilecek ortak çalışmaları değerlendirdi.

BIU heyeti, ziyaretin ilk bölümünde Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile Rektörlük makamında görüştü. Görüşmede iki üniversitenin akademik birikim ve imkanlarının karşılıklı olarak değerlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma ve proje çalışmaları, Erasmus+ KA171 projeleri, personel eğitimi, müfredat geliştirme ile burs ve eğitim imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, akademik hareketliliğin artırılması ve bilgi paylaşımının geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Heyetin sonraki durağı Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü oldu. Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur ile görüşen heyet, iki kurum arasında kurulabilecek uluslararası akademik bağlantılar ve ortak proje imkanlarını ele aldı.

Teknoloji ve kariyer altyapısı incelendi

Program kapsamında Milli Teknoloji Atölyesini de gezen BIU heyetine, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Furkan Kınacı tarafından atölyede yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılımı hakkında bilgi verildi. Heyet, üniversitenin uygulamalı teknoloji çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretin son bölümünde Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezine geçen heyete, Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan tarafından merkezin faaliyetleri, öğrencilerin kariyer gelişimine yönelik uygulamalar ve iş dünyasıyla yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Baidoa International University heyetinde, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mukhtar Mohamed Isak, Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Ahmed Adam Mohamed ile Eğitim ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Abdullahi Mohamed Kheire de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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