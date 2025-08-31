Kazakistan'dan Türkiye'ye Çocuk Gelişimi Eğitimi İçin Gelen Ahıska Türkü, Klinik Açmayı Hedefliyor

KAZAKİSTAN'da yaşayan Ahıska Türkü Feruza Rustamovna Lamayeva, ülkesinde çocuk gelişimi alanında eğitim veren bölüm olmadığı için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursundan yararlanarak Türkiye'ye geldi. Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans yapan Lamayeva, ülkesindeki ilk çocuk gelişimi kliniğini açmayı hedefliyor.

Feruza Rustamovna Lamayeva, Mukhtar Omarkhanuli Auezov Güney Kazakistan Üniversitesi'nde Özel Eğitim Bölümü'nde lisans eğitiminin tamamladıktan sonra ülkesinde çocuk gelişimi alanında eğitim veren bölüm olmadığı için YTB koordinasyonunda yürütülen 'Türkiye Bursları'ndan yararlanarak Ankara'ya geldi. Ankara Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Lamayeva, bitirme tezini ise 'Savaş ve Göçün Ahıska Türkü Çocuklar ve Aile Yaşamı Üzerine Yansımaları' konusunda gerçekleştirdi. Türk toplumlarının çocuk yetiştirme geleneği üzerine araştırmalar yapan Lamayeva, ülkesinde bu alanda tespit ettiği eksikliği gidermek için Kazakistan'da çocuk gelişimi kliniği açmayı hedefliyor.

'BU BÖLÜMÜ ÜLKEME DE KAZANDIRMAK İSTİYORUM'

Lamayeva, eski Sovyet Birliği ülkeleri arasında Türkiye'deki gibi bir bölüm olmadığını belirterek, "Bu yüzden bir yenilik katmak istedim yani ilk olmak istedim bu konuda. ve eğitim sürecinde bu bölümün yeterince zengin, değerli olduğunu gördüm. Ayrıca Ahıska Türkü olduğum için Türkiye'ye her zaman ayrı bir sempati duyuyordum. Çünkü hem kültürel hem de dini açıdan çok yakın. Türkiye, Ahıska Türkleri nerede olursa olsun hep Ahıska Türklerine sahip çıkan bir ülkedir. Bu konuda da burslu okuma konusunda Ahıska Türkü öğrencilerine destek sağlıyor. Ben aslında çocuk gelişimi bölümünü kendi ülkeme, Kazakistan'a da kazandırmak istiyorum. Çünkü bu bölüm şu anda orada yok, Türkiye'de dahil olmak üzere yeni yeni Avrupa ve batı ülkelerinde yaygınlaşıyor. Burada aldığım eğitimler var, onların uyarlama çalışmalarını yapmak istiyorum. Burada tanıştığım danışmanla birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Kazakistan'da benim hayalim ilk çocuk gelişimi kliniğini açmak. Çünkü çocukla çalışan uzmanlar genelde psikolog, normal eğitimciler, psikolojik danışmanlar. Ama böyle genel olarak çocuk yetiştirmede çıkan şikayetler, sorunlar olduğunda çocukla ilgilenebilecek uzmanlar yok. Genel bir değerlendirme yapacak; sosyal, motor, duygusal, bütünsel boyutunda değerlendirebilecek uzmanlar yok. Bu yüzden böyle bir klinik açmayı düşünüyorum. Türk toplumları çocuk yetiştirme konusunda bu kadar iyiyken, benim kendi ülkemde bu bölümün eksik olması beni bu eksiği kapatmaya itti" diye konuştu.