KAYÜ'de StartUpMYO 2026 Proje Yarışması'nın finali gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) koordinatörlüğünde Kayseri'de Meslek Yüksekokulları öğrencilerine yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen StartUpMYO ödüllü proje yarışmasının final programı, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasından temsilciler, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yarışmanın kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, "İlk yıl yarışmamıza 130 proje başvurmuştu. Bu yıl ise herhangi bir teşvik ya da ek yönlendirmeye ihtiyaç duymadan 362 proje başvurusu aldık. Bu artış yarışmamızın gördüğü ilgiyi ve ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Önümüzdeki yıllarda bu başarının daha da ileri taşınacağına ve Türkiye'ye örnek bir model haline geleceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti da dile getiren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "StartUpMYO Yarışması'na katılan, emek veren ve nitelikli projeler ortaya koyan öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Ülkemizi, sanayimizi ve dış ticaretimizi daha ileriye taşıyacak vizyon sahibi gençlere ihtiyacımız var. Bu nedenle girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını ve gençlerimizin yenilikçi fikirler geliştirmesini son derece önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Kayseri Üniversitesi'nin kurumsal başarılarına değinen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Üniversitemiz bu yıl beş yıllık tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Kayseri gibi Türkiye'nin öncü şehirlerinden birinin üniversitesi olarak böyle bir başarıya ulaşmak bizlere yakışan bir sonuç olmuştur. Elde edilen bu başarı; öğrencilerimizin, akademik personelimizin ve idari çalışanlarımızın ortak emeği sayesinde mümkün olmuştur" şeklinde konuştu.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, KAYÜ'nün kısa sürede önemli başarılara imza attığını belirterek, "Kayseri Üniversitesi, kuruluşunun üzerinden henüz sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen beş yıllık tam akreditasyon alma başarısını göstererek önemli bir eşiği geride bırakmıştır. Şehrimizin yükselen eğitim kurumlarından biri olan Kayseri Üniversitesi'nin ortaya koyduğu bu tablo, Kayseri adına da gurur verici bir kazanımdır" dedi.

StartUpMYO Yarışması'nın mesleki eğitimin gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, "StartUpMYO Yarışması'nı, mesleki eğitimi daha güçlü ve daha cazip hale getirmek amacıyla hayata geçirdik. Bu yıl birbirinden nitelikli ve ticarileşme potansiyeli taşıyan projelerin yarışmamıza yoğun ilgi göstermesi, doğru bir adım attığımızı ortaya koyuyor. Amacımız, Milli Teknoloji Hamlesi'nin oluşturduğu üretim ve yenilik ruhunu gençlerimize taşımak; ülkemizin sanayisine, teknolojisine ve kalkınmasına katkı sağlayacak fikirlerin ve girişimlerin önünü açmaktır" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise StartUpMYO Yarışması'nın kısa sürede önemli bir ivme yakaladığını belirterek, "İlkine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğum Kayseri Üniversitemizin StartUpMYO Yarışması'nın ikincisinde de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Daha şimdiden önemli bir ivme yakalayan bu organizasyonun, önümüzdeki yıllarda heyecanla takip edilen ve sonucu merakla beklenen prestijli bir yarışmaya dönüşeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Yarışmanın her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade eden Vali Gökmen Çiçek, "Özellikle gelecek yıl başvuru sayısının katlanarak artacağını ve yarışmanın çok daha geniş kitlelere ulaşacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda birincilik ödülünü Elektronik Teknolojisi Programı öğrencisi Taha Şaş tarafından geliştirilen ve Airlink takımı adına yarışan "A.Y.H.AR.S." adlı proje kazandı. İkincilik ödülü ise Otonom Sistemler Teknikerliği Programı öğrencileri Yahya Şahin, Emir Bilgin ve İbrahim Efe Özer tarafından hazırlanan "Otonom Işık Kırıcılar" projesine verildi. Yarışmanın üçüncüsü ise Dijital Dönüşüm Elektroniği Programı öğrencisi Elif Bal tarafından Mahya Tech takımı adına geliştirilen "MAHYA" projesi oldu.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı