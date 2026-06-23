KAYÜ'de Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) bünyesinde yapımı tamamlanan Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Gastronomi eğitimi, uygulamaları ve araştırmalarına önemli katkılar sunması hedeflenen merkez, modern altyapısı ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor.

Açılış törenine Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Hasan Çıkrıkçıoğlu ve Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, merkezin Kayseri'nin gastronomi potansiyelini akademik çalışmalarla destekleyecek önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; "Gastronomi şehri olan Kayseri'mizin bu alandaki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına önemli katkılar sunacak olan bu merkez, başta şehrimizin gastronomi değerlerini ön plana çıkaracak, bunların yaygınlaştırılmasına ve birer turizm unsuru olarak ülkemizde ve dünyada tanıtılmasına akademik zeminde destek sağlayacaktır" dedi. Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasının devamında ise; "Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Merkezi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere, bu işe gönül veren akademisyenlerimize ve sektör temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Burada güç birliğinin oluşturduğu sinerji ile çok kıymetli bir eğitim ve uygulama ortamı oluşturduk" ifadelerini kullandı. Törende konuşan Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu ise Kayseri'nin gastronomi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek; "Kayseri'mizin mutfağını ve kültürünü tanıtmaya yönelik atılan her adımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu merkezin gençlerimizin eğitim almasına, hayallerini gerçekleştirmesine ve meslek sahibi olmasına katkı sunacağına inanıyorum. Aynı zamanda Kayseri'mizin zengin mutfak kültürünün tanıtımına ve turizm alanındaki gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Memleketimiz için hayırlı ve bereketli sonuçlar doğurmasını diliyorum" diye konuştu. Programda konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise, Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Merkezi'nin yalnızca yeni bir eğitim tesisi olmadığını, aynı zamanda Kayseri'nin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Vali Yardımcısı Tekeş; "Gastronomi denildiğinde bugün akla gelen önemli kurumlardan biri olan Kayseri Üniversitesi'nde aslında yalnızca bir merkez açılmıyor; Kayseri'nin geleceğine güçlü bir yatırım yapılıyor. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarında Kayseri'nin yetiştirdiği ustaları göreceğiz. Bugün atılan bu kıymetli adım, uzun vadeli bir vizyonun temelini oluşturuyor. Bu kıymetli tesisi şehrimize kazandıran Hasan Çıkrıkçıoğlu ve Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca gastronomi alanında büyük bir özveriyle çalışan, bu konuyu Kayseri'nin gündemine taşıyan ve tüm emeğini bu alana yönlendiren kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya da şükranlarımı ifade ediyorum. Bu merkezin şehrimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış programı, merkezin gezilmesi, katılımcılara teknik donanım hakkında bilgi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Yaklaşık bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan merkez; uygulama restoranı, sıcak mutfak, soğuk mutfak, pastane mutfağı, soğuk hava depoları, kuru erzak depoları ile hazırlık ve destek alanlarından oluşuyor. Profesyonel standartlarda tasarlanan bu altyapı sayesinde öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştirme imkanı bulurken, merkezin gastronomi alanındaki araştırma, proje geliştirme faaliyetleri ve sektör iş birliklerine de ev sahipliği yapması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı