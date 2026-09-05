KAYÜ'de Bilişim Teknolojileri MYO Temel Atma Töreni

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesinde, Hayırsever Çıkrıkçıoğlu ailesi tarafından yaptırılacak olan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene; senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırsever desteğinin Kayseri Üniversitesi'nin gelişimindeki önemine değinerek şunları söyledi:

"Kayseri Üniversitesi özelinde birçok eğitim ve uygulama merkezi binasında imzası bulunan Çıkrıkçıoğlu ailesine ve ilçe kampüslerimizin hayırseverlerine minnettarlığımızı sunuyoruz. Onların sağladığı desteklerle Kayseri Üniversitesi gelişimini sürdürerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Kurulduğu günden bu yana mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanan üniversitemiz, 'iyiye, daha iyiye' anlayışı doğrultusunda fiziksel ve teknik altyapısını her geçen gün güçlendirmektedir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu binamızın temelini atıyoruz. Okul tamamlandığında mevcut bölümlerimizin yanı sıra bu alandaki yeni programları da bünyemize kazandırmayı hedefliyoruz."

Geçtiğimiz yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu bünyesinde halihazırda, "dijital dönüşüm elektroniği, insansız araç teknikerliği, otonom sistemler teknikerliği, yapay zeka operatörlüğü" programlarında eğitim veriliyor.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin güncel teknolojilerle donatılmış modern bir eğitim ortamına kavuşması; böylece bilişim teknolojileri alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine daha güçlü katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı