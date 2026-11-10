Kayseri Melikgazi'de imam hatip ortaokulu öğrencileri ezan okuma yarışmasında yarıştı

Kayseri'de imam hatip ortaokulu öğrencileri, okullarında düzenlenen ezan okuma yarışmasında dereceye girebilmek için yarıştı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Sultan Alparslan'ın genç Bilal'leri sloganı ile ezan okuma yarışması düzenlendi. Ezanı usulüne göre uygun, güzel ve etkileyici bir şekilde okumak için ter döken öğrenciler, bu sayede öz güvenlerini de artırdı. Yarışmanın jüri üyeliklerini ise Hunat Camii Uzman İmam Hatibi Hafız Abdullah İslam ve Hafız Kadir Zeki yaptı.

Yarışma hakkında bilgiler veren Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Sait İlter, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İmam Hatip Arası Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışmasını bizde okulumuzda yaptık. burada okul birincimizi tespit edeceğiz. Okul birincimiz ilçe yarışmalarına, il yarışmalarına ve Türkiye finallerine katılacak. Biz bu yarışmaları düzenlerken toplumun kültürü ile barışık ve uyum sağlamış insanlar yetiştirerek milletine ve ülkesine hizmet etmesini bekliyoruz. Bu tür yarışmaların devamı gelecek. Diğer branşlarda da devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz hevesli ve istekliler. Kendilerini de yetiştirebilmek için mücadele ediyorlar. Bizde çocukların hem eğitsel hem de kültürel gelişimlerini destekleyen programlar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı