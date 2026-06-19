Kastamonulu öğrencilere Ankara gezisi

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, öğrenciler Ankara'yı gezdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kronospan Orman Ürünleri A.Ş. tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim" Yerel Sorumluluk Projesi kapsamında öğrencilere yönelik Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi, milli ve manevi değerlerin benimsetilmesi, şanlı Türk tarihinin daha yakından tanıtılması ve tarih bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen gezi kapsamında, Ankara'da bulunan tarihi ve kültürel mekanlar uzman rehber eşliğinde ziyaret edildi. Gezi boyunca öğrenciler, milli mücadelenin izlerini taşıyan ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ışık tutan önemli mekanları yakından görme fırsatı buldu. Ankara'daki arihi ve kültürel değerler hakkında detaylı bilgiler alan öğrenciler, milli mücadele ruhunu yerinde hissederek tarih bilincini güçlendirdi.

Gezi programının öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunduğu belirtilirken, milli ve manevi değerlere yönelik farkındalıklarının artırılmasının da hedeflendiği ifade edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı