Kastamonu Valisi Dallı, TEKNOFEST'te derece alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TEKNOFEST Güneydoğu çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalardan aldıkları 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve Ticarileştirme Potansiyeli Ödülüyle dönen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti.

Kastamonu'dan TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleştirilen yarışmalara katılan öğrenciler, büyük başarıya imza attı. "PCB Montaj Yarışması" serbest seviye kategorisinde yarışan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cafer Koç, Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmanın lise seviyesi kategorisinde ise Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Salih Açıkgöz de Türkiye birinciliği elde etti. "Pardus Hata Yakalama" yarışmasında ise Merkez Ortaokulu danışman öğretmeni Ali Kara, takım kaptanı Yiğit Kara ve takım üyesi Türker Uysal da Türkiye ikincisi oldu. "İnsanlık Yararına Teknolojiler" yarışması eğitim, kültür ve dijital deneyim teknolojileri kategorisinde yarışan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TeknoAtolye Takımı da VRATOLYE projesiyle Türkiye ikinciliği elde etti. Danışman öğretmen Muhammed Darıcıoğlu, takım kaptanı Furkan Tüfekçi ile takım üyeleri Özcan Onur Terzi ve Süleyman Orhan'dan oluşan takım, projenin yenilikçi ve uygulanabilir yapısıyla ayrıca Ticarileştirme Potansiyeli Ödülüne layık görüldü.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu'yu başarıyla temsil eden öğrenciler ve öğretmenleri, makamında kabul edildi. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Merkez Ortaokulu Müdürü Şükrü Demirci ve Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şükür Bayraktar ile TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler hazır bulundu. Ziyarette öğrencilerin geliştirdiği projeler ve TEKNOFEST'te elde ettikleri başarılar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Dallı tarafından öğrenci ve öğretmenlere başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TEKNOFEST'te elde edilen başarının Kastamonu adına gurur verici olduğunu belirterek, "Kastamonu adına hakikaten bizi gururlandıran bir başarıyla arkadaşlarımız Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'ten döndüler. 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve bir de En İyi Türkiye Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü aldı gençlerimiz ve öğretmenlerimiz" dedi.

Pardus Hata Yakalama Yarışması'nda Merkez Ortaokulu takımının Türkiye ikincisi olduğunu belirten Vali Dallı, "Pardus bizim işletim sistemimiz. İnşallah en kısa zamanda kusursuz bir şekilde onun da hayata geçmesini temenni ederek söylüyorum. Pardus Hata Yakalama Yarışması'nda Merkez Ortaokulu takımımız, danışman öğretmenimiz Ali Kara ile öğrencilerimiz Yiğit Kara ve Türker Uysal, yarışmada gösterdikleri performansla Türkiye ikinciliği elde etmiş. Öğretmenimizi de öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun" diye konuştu.

Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekno Atölye Takımı'nın da Türkiye ikinciliği elde ettiğini belirten Vali Dallı, "Başarılarınız daim olsun, inşallah. Ayrıca aynı takımımız, projenin yenilikçi ve uygulanabilir yapısıyla En İyi Türkiye Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'ne layık görüldüler. Onun için bir kere daha sizi tebrik ediyoruz. Bu sonuncuyu da fevkalade önemsiyorum, önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de eğitim ve öğretim faaliyetlerine verilen desteklerden dolayı Vali Dallı'ya teşekkür ederek, "Bizler de ilimizde yürütülen tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine kıymetli destekleriyle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Sayın Valimiz Meftun Dallı olmak üzere, tüm eğitim camiası adına bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler, Sayın Valimizden aldığımız güçle beraber öğrencilerimizi Türkiye Yüzyılı'na imar edecek şekilde yetiştirme gayretindeyiz. Burada alınan bu sonuç da bu gayretimizin ve yürüdüğümüz yolun doğru bir yol olduğunu bize göstermekte. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha büyük başarılarla Kastamonu'yu temsil etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özcan Umut Terzi ise VERA Atölye Projesi'ni okulun Bilim Teknolojileri Atölyesi alan öğretmenleriyle birlikte geliştirdiklerini belirterek, "Projemizi geliştirme sebebimiz, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Eğitim, Kültür ve Dijital Deneyim Teknolojileri kategorisinde mesleki eğitimde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin iş güvenliğini düşünmeye başlamamızdır. Bizim projemiz, öğrenciler ilk önce bir yer simülasyonunu deneyimledikten sonra daha sonra gerçek makinenin başına geçtiklerinde stres, iş kazası ve diğer iş kazasına yöneltebilecek şeyleri azalttığı için, daha sonrasında öğrencilerin iş kazası oranını düşürmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı