Kastamonu Üniversitesi, THE 2026 Asya Üniversiteleri sıralamasında yer aldı

Kastamonu Üniversitesi, dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2026 Asya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarında uluslararası görünürlüğünü sürdürdü.

THE tarafından açıklanan 2026 Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda, 36 ülke ve bölgeden 929 üniversite değerlendirmeye alındı. Sıralama, üniversitelerin öğretim ve araştırma ortamları, araştırma kalitesi, uluslararası görünüm ve sanayi başlıklarındaki performansları esas alınarak hazırlandı. THE metodolojisinde üniversiteler, toplam 18 performans göstergesi üzerinden değerlendirildi.

Türkiye, 2026 Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. THE'nin yayımladığı sonuçlara göre Türkiye'den 109 üniversite sıralamada yer alırken, Kastamonu Üniversitesi 39. sırada yer aldı.

Elde edilen sonuca ilişkin değerlendirmesinde uluslararası sıralamaların üniversitelerin gelişim yönünü belirlemede önemli bir referans niteliği taşıdığını söyleyen Rektör Topal, "Times Higher Education tarafından hazırlanan Asya Üniversiteleri Sıralaması, yalnızca bir sıralama değil; kurumların güçlü yönlerini ve gelişime açık alanlarını görmelerine imkan tanıyan stratejik bir değerlendirme aracıdır. Türkiye'nin 109 üniversite ile en fazla temsil edilen ilk beş ülke arasında üçüncü sırada yer alması yükseköğretim sistemimiz açısından önemli bir göstergedir. Üniversitemizin 601-800 bandında yer alması ise son yıllarda ortaya koyduğumuz istikrarlı gelişimin somut bir yansımasıdır. Eğitim-öğretim süreçlerimizin niteliğini artırmaya, araştırma kapasitemizi geliştirmeye ve topluma katkı üretme sorumluluğumuzu daha etkin şekilde yerine getirmeye yönelik çalışmalarımızın uluslararası sıralamalara yansıması memnuniyet vericidir. Bulunduğumuz noktayı bir sonuçtan ziyade yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz ve Üniversitemizin daha üst sıraları hedefleyebilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Rektör Topal, sürece katkı sunan akademik ve idari personele de teşekkür ederek, "Uluslararası sıralamalara veri sağlayan ve kurumsal verilerimizin doğru, düzenli ve zamanında paylaşılmasına katkı sunan tüm personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyor, aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararasılaşma alanlarında sağladıkları teşvik ve destekler dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine teşekkürlerini ileten Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde daha ileri bir konuma ulaşması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - KASTAMONU

