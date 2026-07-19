13 yaşındaki ikiz kardeşler birlikte Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu

Kastamonu'da yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler, aldıkları eğitimi tamamlayarak birlikte hafız oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Ömer Faruk ve Mustafa Çakır isimli ikiz kardeşler, ilkokulu tamamladıktan sonra, girdikleri sınavı kazanarak hafızlık eğitimi verilen Seydiler ilçesindeki Seyyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmeye başladı. Anneleri hafız, babaları ise din kültürü ve eğitimi öğretmeni olan ikiz kardeşler, Seydiler Müftülüğüne bağlı Seyyid Zülfikar Kur'an Kursu ve Hacı Sadık Özkan Kur'an Kursu iş birliğiyle okulda verilen hafızlık eğitimine katıldı. Bir yandan derslerine çalışan ikiz kardeşler bir yandan da hafızlık eğitimi aldı. Yaklaşık 18 ay süren eğitimle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikiz kardeşler, birlikte hafız olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hafızlığımız bittiği için annem ve babam çok sevindi"

Dördüncü sınıftayken girdikleri sınavı kazanarak Seyyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmeye başladıklarını söyleyen Ömer Faruk Çakır, "İlkokul dördüncü sınıfta böyle bir okulun olduğunu öğrendik. Sonra kardeşimle bu okula geldik, sınava girdik ve kazandık. Hafızlığımız bitti. Allah'ın izniyle sınava gireceğiz. Hafızlığımız bittiği için annem ve babam çok sevindi. Bizi ailecek Umre'ye gönderdiler" dedi.

"Hafızlığımı bitirdiğim için mutluyum"

Mustafa Çakır ise hafızlık eğitimine başladığı zaman zorlandığını belirterek, "Annem hafızdı, bizim de hafız olmamızı istedi. Dördüncü sınıfta da bizim okulumuza bu okulun tanıtımına geldiler. Hafızlık eğitimi verildiğini öğrenince biz de sınava gittik ve kazandık. Biraz zorlu geçti. Yatılı kaldığımız için ilk başlarda üzülüyordum, ağlıyordum. Sonra da alıştım, ailemle bile artık haftada bir kez telefonla konuşuyorum. Hafızlığımı bitirdiğim için mutluyum. Burada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Benim ezberleme kabiliyetim biraz düşük olduğu için daha çok çalışmak zorunda kalıyordum. Kardeşim de daha önce bitirdiği için biraz da onu kıskanıyordum. Daha çok çalışmak zorunda kaldım ve ve beraber bitirdik" diye konuştu.

"Eğitim yaklaşık 18 ay sürüyor"

Kastamonu'nun farklı ilçelerinden gelen öğrencilerin eğitim aldığı Seyyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda akademik eğitim ile hafızlık çalışmalarını aynı çatı altında yürütüldüğünü ifade eden Seyyid Zülfikar Kur'an Kursu hocası Harun Gökmen de eğitimler sayesinde öğrencilerin hem Kur'an-ı Kerim'i ezberleme hem de akademik başarılarını geliştirme imkanı bulduğunu dile getirdi. Okulda öğrencilerin sosyal gelişimlerine de önem verildiğini kaydeden Gökmen, pansiyon imkanının bulunduğu okulda öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını verimli geçirebilmeleri için spor salonu, oyun odası ve film odası gibi alanların bulunduğunu belirtti. Okuldaki öğrencilerin hafızlık eğitimiyle ilgili bilgi veren Gökmen, "Dördüncü sınıfı bitirmiş olan öğrencileri sınavla okula kabul ediyoruz. Beşinci sınıftan itibaren bu okulda bizimle beraber eğitim görüyorlar. Beşinci sınıfta temel eğitim veriyoruz. Hafızlık üzerine temel eğitim birkaç ay sürüyor. Ondan sonra azimli, yeterli olan öğrencilerimizle hafızlık eğitimine başlıyoruz. Bu eğitim de yaklaşık 18 ay sürüyor" şeklinde konuştu.

"Yedinci ve sekizinci sınıfta da akademik eğitimlerini güçlendiriyorlar"

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin hafızlık sınavlarına girdiğini belirten Gökmen, "Bunun neticesinde başarılı oldukları takdirde akademik eğitime yöneliyorlar. Aynı zamanda akşam ya da gündüz boş vakitlerinde hafızlıklarını tekrar ettiriyoruz. Bu vesileyle beşinci sınıfta gelen öğrencilerimizi altıncı sınıfın sonunda hafızlığı bitirmesini sağlayarak, yedinci ve sekizinci sınıfta da akademik eğitimlerini güçlendirip mezun olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İkisi de gayet azimli"

İkiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa'nın da hafızlık eğitimini başarıyla tamamladığını ifade eden Gökmen, "Şu an sınava hazırlanıyorlar. Onlar da beşinci sınıfta yapılan sınavı kazanarak buraya geldiler. Şimdi de altıncı sınıfın sonunda hafızlıklarını bitirdiler Kardeşler ya zıt ya da birbirlerine çok benzer olurlar. Biz Ömer ve Mustafa'dan bu konuda çok memnunduk. İkisi de gayet azimli, gayet disiplinli, hocalarını üzmeyen ve daha çok çalışmayı, daha çok başarılı olmayı hedef eden öğrencilerdi" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı