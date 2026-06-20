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Kars'ta YKS heyecanı: Binlerce aday üniversite hayali için sınav merkezlerine akın etti

Kars'ta YKS heyecanı: Binlerce aday üniversite hayali için sınav merkezlerine akın etti
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Kars’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. 8 bin 600 öğrencinin katıldığı sınavda aileler okul önlerinde dua ederek bekledi. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, öğrencilere başarı diledi.

Kars'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren yaşandı. Üniversite hayali kuran binlerce aday sınav merkezlerine akın ederken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde çocukları için heyecanla bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yks'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar sınav saatinden önce okullara gelerek, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin yapıldığı okullarda güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

Kars'ta çocuklarını sınava getiren veliler ise okul önlerinde dualarla beklemeye başladı. Aileler, aylarca süren hazırlık sürecinin ardından öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni ettiklerini ifade ettiler.

Kars'ta 8 binin üzerinde öğrencinin sınava gireceğini belirten Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise, "Sınava giren bütün öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Tabii bizde 8 bin 600 öğrenci sınava giriyor. Bin 300 görevlimiz var. 600'ü aşan sınav salonumuz var" dedi.

Çocuğunun ilk kez sınava girdiğini belirten Adem Alp, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen gençler, YKS maratonunun diğer oturumlarında da başarı elde etmek için mücadelelerini sürdürecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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