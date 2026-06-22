Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı
Mersin'de tesettür mayolu bir kadının site havuzuna alınmamasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İlk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Baran D., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden değerlendirilen dosya kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Mersin'in Mezitli ilçesindeki Zafer Sitesi'nde bir kadının tesettür mayo ile havuza girmesine site görevlisi izin vermedi.
- Görüntülerin yayılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
- Adli kontrolle serbest bırakılan site görevlisi Baran D., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan bir sitede yaşanan tesettür mayo tartışmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir karar çıktı.
Tece Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'nde meydana gelen olayda, çocuğu havuzda bulunan bir kadın, tesettür mayo ile havuz alanına girmek istedi. İddiaya göre site görevlisi, kadının kıyafeti nedeniyle havuz alanına girişine izin vermedi.
GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, yardım çağrısında bulundu. Görüntülerin yayılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan site görevlisi Baran D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIĞIN İTİRAZI SONUÇ VERDİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbest bırakılma kararına yaptığı itirazın ardından dosya yeniden değerlendirildi.
Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Baran D. hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece adli kontrolle serbest bırakılan site görevlisi cezaevine gönderildi.