Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan bir sitede yaşanan tesettür mayo tartışmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir karar çıktı.

Tece Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'nde meydana gelen olayda, çocuğu havuzda bulunan bir kadın, tesettür mayo ile havuz alanına girmek istedi. İddiaya göre site görevlisi, kadının kıyafeti nedeniyle havuz alanına girişine izin vermedi.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, yardım çağrısında bulundu. Görüntülerin yayılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan site görevlisi Baran D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI SONUÇ VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbest bırakılma kararına yaptığı itirazın ardından dosya yeniden değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Baran D. hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece adli kontrolle serbest bırakılan site görevlisi cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı