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Sanal medyada başörtülü kadınlara yönelik sözler sarf eden şüpheli hakkında tutuklama talebi

Sanal medyada başörtülü kadınlara yönelik sözler sarf eden şüpheli hakkında tutuklama talebi
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İstanbul'da sosyal medyada başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan H.Ö., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İSTANBUL'da sanal medya platformunda başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ö., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sanal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen H.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan H.Ö., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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