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Vali Polat, Fevzipaşa Ortaokulu'nda İncelemelerde Bulundu

Vali Polat, Fevzipaşa Ortaokulu'nda İncelemelerde Bulundu
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Kars Valisi Ziya Polat, TOBB katkılarıyla yapımı tamamlanan ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek Fevzipaşa Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Sınıfları ve ortak alanları gezen Polat, modern ve güvenli eğitim ortamları için çalışmaların titizlikle sürdürülmesini vurguladı. Bu yatırımla öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına uygun fiziki şartlarda eğitim görmesi hedefleniyor.

Kars Valisi Ziya Polat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) katkılarıyla yapımı gerçekleştirilen ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Fevzipaşa Ortaokulu olarak hizmet vermesi planlanan okul binasında incelemelerde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kent genelindeki eğitim yatırımlarını yerinde incelemeyi sürdüren Vali Ziya Polat, yapımı tamamlanma aşamasına gelen okul binasını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Okulun sınıfları, ortak kullanım alanları ve eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği bölümlerini inceleyen Polat, binanın mevcut durumu ve yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar yerinde görüldü.

Öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin önemine dikkat çeken Vali Polat, okulda yürütülen çalışmaların titizlikle tamamlanması yönünde değerlendirmelerde bulundu.

TOBB'un katkılarıyla Kars'a kazandırılan eğitim yatırımıyla birlikte öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına uygun, daha elverişli fiziki şartlarda eğitim görmeleri hedefleniyor.

Kars'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hız kazandığı belirtilirken, Fevzipaşa Ortaokulu'nun da gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Vali Ziya Polat'ın incelemeleri, okulun yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi ve öğrencilerin herhangi bir aksaklık yaşamadan eğitimlerine başlayabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar açısından önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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