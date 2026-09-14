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Karaman’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenle başladı

Karaman’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenle başladı
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Karaman’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 50 bin 750 öğrenci ders başı yaptı.

Karaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 50 bin 750 öğrenci ders başı yaptı.

Karaman'da yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Urgan Mahallesi'ndeki Vali Halil Nimetoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'te katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına geçti. Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

"Karaman'da 50 bin 750 öğrencimiz için bugün ders zili çaldı"

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle gazetecilere açıklamada bulunan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, "Bugün Vali Halil Nimetoğlu İlkokulu'ndayız. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ders zilini biraz önce çaldık. Yeni eğitim-öğretim yılının Karaman'ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah kazasız belasız, başarılarla dolu bir eğitim yılı olur. 50 bin 750 öğrencimiz bugün ders zilinin çalmasıyla okula başladı" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim döneminin ilk dersinde tüm okullarda "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" teması işlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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