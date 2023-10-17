Karabük Üniversitesi Rektörü Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Sağlam ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'e yapılan ziyaretlerde memnuniyet dile getirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Eren, Kırışık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kırışık da misafirperverliği için Eren'e teşekkür etti.

Rektör Kırışık, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Sağlam ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'e de ziyarette bulundu.