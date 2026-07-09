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KBÜ Erasmus+ GreenCamUz projesine ev sahipliği yapıyor

KBÜ Erasmus+ GreenCamUz projesine ev sahipliği yapıyor
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Karabük Üniversitesi, Erasmus+ GreenCamUz projesi kapsamında Türkiye, Özbekistan, Polonya ve Litvanya'dan ortakları bir araya getirerek sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs uygulamalarını ele aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen GreenCamUz projesinin ikinci uluslararası eğitim programına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, Özbekistan, Polonya ve Litvanya'dan proje ortaklarını bir araya getiren programda, yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs uygulamaları ele alınıyor.

Karabük Üniversitesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme (CBHE) Programı kapsamında yürütülen GreenCamUz (Green Campus Initiative: Integrating Sustainability into Higher Education in Uzbekistan) projesinin ikinci uluslararası eğitim programına ev sahipliği yapıyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda başlayan programa, Özbekistan, Polonya, Litvanya ve Türkiye'den proje ortağı üniversitelerin temsilcileri katıldı.

Eğitim programında sürdürülebilir kampüs uygulamaları, çevre dostu üniversite yönetimi, yeşil kampüs stratejileri ve yükseköğretimde sürdürülebilirlik odaklı eğitim modelleri ele alınıyor.

Programın açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sürdürülebilir bir geleceğin ancak güçlü uluslararası iş birlikleriyle mümkün olacağını belirterek, projenin temel amacının üniversitelerin sürdürülebilir geleceğin inşasındaki rolünü güçlendirmek olduğunu söyledi.

Kırışık, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, ülkeler ve kurumlar arasındaki iş birliğini de kapsayan bir anlayış olduğunu ifade ederek, yeşil dönüşüm ve ortak çalışma kültürünün insanlığın geleceği açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynakların verimli kullanılması gerektiğine dikkati çeken Kırışık, Karabük Üniversitesinde hayata geçirilen sıfır atık yönetim sistemiyle tüm atıkların ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırıldığını, güneş enerji sistemleriyle de üniversitenin elektrik ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını kaydetti.

Açılış programının ardından katılımcılar proje anısına fidan dikti.

Programın öğleden sonraki oturumlarında GreenCamUz projesi kapsamında hazırlanan Yeşil Kampüs Stratejisi, uygulama yol haritaları ve izleme-değerlendirme çerçevesi değerlendirildi. Ayrıca sürdürülebilirlik temalı ders içerikleri, iş dünyası ve yerel toplumla iş birliği mekanizmaları, sanal bilgi paylaşım platformu ile uluslararası konferans ve sonraki eğitim toplantısına ilişkin planlamalar ele alındı.

Karabük Üniversitesinde devam eden eğitim programı boyunca katılımcılar, üniversitenin sürdürülebilirlik uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı bulurken, proje ortakları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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