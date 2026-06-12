Karabük'te meslek yüksekokullarında mezuniyet coşkusu

Karabük Üniversitesine (KBÜ) bağlı Eflani ve Yenice Meslek Yüksekokullarında öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen mezuniyet törenleriyle diplomalarını alarak yeni yaşamlarına ilk adımı attı.

KBÜ 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet programları kapsamında ilk tören Yenice Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi. Öğrenciler, aileleri ve akademisyenlerin katıldığı törende mezuniyet heyecanı ve gururu bir arada yaşandı.

Törende konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın selamlarını mezun öğrencilere ileterek, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Son yıllarda bu hedef doğrultusunda sistematik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Karaş, öğrencilerin gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yasin Kanbur da mezun öğrencilerin yalnızca kendi yaşamları için değil, ülkenin üretim gücü, teknolojik gelişimi ve sosyal kalkınması için de önemli bir sorumluluk üstleneceğini belirtti.

Yüksekokul birincisi Tuanna Yaman ise Karabük Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulundan mezun olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, mezun arkadaşlarıyla birlikte ülkeye faydalı bireyler olacaklarına inandığını kaydetti.

Törende okul birincisi Tuanna Yaman, ikincisi Murat Şimşek ve üçüncüsü İbrahim Şahin'e başarı belgeleri takdim edildi.

Eflani Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreni ise Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Karaş, Karabük Üniversitesinin akademik başarıları, bilimsel üretkenliği ve uluslararası görünürlüğüyle yükseköğretimde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, üniversitenin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını her geçen gün artırdığını söyledi.

Eflani Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Küçükkara da mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni başlangıçların kapısını aralayan önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Okul birincisi Beyza Nur Altan ise başarısında akademisyenleri ve ailesinin büyük payı bulunduğunu belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Törende, Aşçılık Programı öğrencisi Beyza Nur Altan birincilik, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı öğrencisi Satı Betül Yıldırım ikincilik, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisi Derya Aksu ise üçüncülük derecesi elde etti.

Her iki törende de dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verilirken, programlar mezun öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı