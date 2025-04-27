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Karabük Üniversitesi'nde Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi
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Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı'na öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda, dezenformasyonun toplum üzerindeki etkileri ve mücadelenin önemi ele alındı.

KARABÜK Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paydaşlığında 'Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü ev sahipliğinde 'Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı' gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paydaşlığında düzenlenen çalıştaya öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü öğretim görevlisi Hüseyin Kurt'un üstlendiği programda öğretim görevlisi Ali Osman Sezer, Mustafa Sabri Beşer, Yasin Erdem ve Şeydanur Tezcan Özer farklı perspektiflerden değerlendirmelerde bulundu. Programda, dezenformasyonun yalnızca yanlış bilgi yaymakla sınırlı olmadığı; toplumsal yapıları, bireyleri ve siyasal süreçleri nasıl etkilediği çok yönlü şekilde tartışıldı. Katılımcılar, kavramsal çarpıtmalar, siyasi manipülasyonlar ve psikolojik etkiler gibi konular hakkında kapsamlı bilgi edindi.

Çalıştayın açılışında konuşan Kulüp Başkanı Gülbahar Özyeşil, dezenformasyonla mücadelenin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir bilinç meselesi olduğunu vurgulayarak, "Hakikatin sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Etkinlik, konuşmacılara teşekkür plaketi ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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