Haberler

Karabük’te İlköğretim Haftası kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük’te İlköğretim Haftası kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’te 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası, törenle kutlandı.

Karabük'te 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası, törenle kutlandı.

Anayasa İlkokulunda düzenlenen programa; Vali Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından açılış konuşması yapıldı. Akbaş, konuşmasında yaz döneminde eğitim kurumlarında yürütülen çalışmalar ile 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına yönelik hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Anayasa İlkokulu öğrencisi Elanur Özçelik, "Mutluyum" adlı şiiri seslendirdi. Anayasa İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan müzikli gösterinin ardından Şehit Mehmet Esen Ortaokulu öğrencisi Ebrar Naz Pazarlıoğlu, "Okul" adlı şiiri seslendirdi.

Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Genç Osman" adlı müzikli gösterinin ardından Şehit Mehmet Esen Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programın sonunda Anayasa İlkokulu öğrencileri tarafından, okula ilk kez başlayan öğrenciler için "Hoş Geldiniz" seremonisi gerçekleştirildi.

Programın ardından Vali Çağatay, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Oktay Çağatay, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı

Emine Erdoğan'dan BM'de "çocuk güvenliği" için tarihi çağrı
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

Görgü tanıkları saldırganın yaptıklarını anlattı: Küfür edip...