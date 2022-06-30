LGS'de 500 tam puan alan 193 öğrenciden 5'i aynı ilden çıktı

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 LGS sonuçlarına göre Karabük genelinde 5 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

"BU BAŞARI BİR TAKIM BAŞARISIDIR"

Ülke genelinde tüm soruları doğru olarak cevaplayan193 öğrenciden 5'inin Karabük'te olmasının nüfus ve öğrenci sayısı oranına göre çok büyük başarı olduğunu vurgulayan Akbaş, "Bu başarı bir takım başarısıdır. İdarecisinden öğretmenine, velimizden okulumuzu temizleyen hizmetlisine kadar eğitim ailemizin üstün emeklerinin karşılığıdır" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açıklamasının devamında öğrencilerini kutladığını ifade eden Akbaş, "Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, velilerimizi, idarecilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.