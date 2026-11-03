Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş başkanlığında haftalık toplantı yapıldı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında, müdürlük yöneticilerinin katılımıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; eğitim öğretim faaliyetleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim yatırımları, öğrenci devamsızlıkları, okul güvenliği, servis araçlarının denetimleri ile MEBİ ve EBA eğitim platformlarının etkin kullanımının yaygınlaştırılması başta olmak üzere eğitim gündemindeki önemli konular kapsamlı bir şekilde ele alındı. Eğitim öğretim süreçlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra milli ve manevi değerlerine bağlı, erdemli, sorumluluk sahibi ve çok yönlü bireyler olarak yetişmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının etkinliğinin artırılması, öğrenci devamsızlıklarının yakından takip edilmesi ve dijital eğitim platformlarından daha fazla yararlanılması gerektiğini belirten Akbaş, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürülmesini istedi. Akbaş, ayrıca TÜBİTAK, Erasmus+ ve Avrupa Birliği projelerine katılımın artırılarak öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek programların hazırlıkları da değerlendirildi. Akbaş, anma ve kutlama programlarının günün anlam ve önemine uygun şekilde, titizlikle planlanmasını isterken, il dışına düzenlenecek okul gezilerinde ziyaret edilecek yerlerin ve gezi programlarının hassasiyetle incelenmesi, öğrencilerin güvenliğinin her aşamada ön planda tutulması gerektiğini ifade etti.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte okullarda alınacak tedbirlere de değinilen toplantıda, eğitim kurumlarının ısınma sistemleri, fiziki şartları ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilerek gerekli hazırlıkların zamanında tamamlanması üzerinde duruldu.

Toplantının sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitimde başarının ortak akıl, güçlü koordinasyon ve ekip ruhuyla mümkün olduğunu vurgulayarak, Karabük'te eğitim kalitesinin artırılması adına yürütülen çalışmalarda gösterdikleri gayret, özveri ve sorumluluk bilinci dolayısıyla müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı