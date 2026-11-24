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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında, müdürlük yöneticilerinin katılımıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler, TÜBİTAK proje başvuruları, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) işleyişi, eğitim yatırımları ile okullarımızın bakım ve onarım çalışmaları değerlendirildi.

Ayrıca, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda yürütülecek çalışmalar, ödeneklerin etkin kullanımı, kurum içi işleyiş ve resmi yazışmaların zamanında tamamlanması konuları ele alındı. Kış mevsimi öncesinde okullarımızda alınması gereken güvenlik tedbirlerinin önemine dikkat çekildi.

Toplantı, birimlerin yürüttüğü çalışmaların değerlendirilmesi, talep ve önerilerin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı