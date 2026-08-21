Karabük'e Erasmus+ kapsamında 411 bin avro hibe

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan 2026 yılı Erasmus+ Programı sonuçlarına göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi alanlarındaki Erasmus Akreditasyonu çerçevesinde toplam 389 bin 825 avro hibe almaya hak kazandı.

2026 Yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA121-VET) hibe başvuruları çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesine 246 bin 650 avro hibe tahsis edildi. Bu destekle mesleki eğitim alanındaki öğrenci ve personelimizin uluslararası hareketlilik faaliyetlerine katılması, farklı ülkelerdeki eğitim ve uygulama örneklerini yerinde görmesi, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Okul eğitimi alanında 143 bin 175 avro hibe

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca 2026 Yılı Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA121-SCH) kapsamında 143 bin 175 avro hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek hareketlilik faaliyetleriyle öğrenci ve eğitim personelinin uluslararası deneyimlerinin artırılması, yenilikçi eğitim uygulamalarının paylaşılması ve eğitimde iyi uygulama örneklerinin Karabük'e kazandırılması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan 2026 Yılı Okul Eğitiminde Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122-SCH) Projeleri Kabul Listesi'nde Mevlana İmam Hatip Ortaokulunun "Kültürün Dijital Ayak İzi: Yapay Zeka Destekli Kuşaklar Arası Miras ve Sürdürülebilir Gelecek" isimli projesi yer aldı. Kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasını yapay zeka ve dijital teknolojilerle buluşturan proje, 21 bin 232 Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Böylece İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Erasmus Akreditasyonu kapsamında aldığı hibeler ile Mevlana İmam Hatip Ortaokulunun proje hibesi birlikte değerlendirildiğinde, Karabük eğitimine Erasmus+ Programı kapsamında toplam 411 bin 57 avro hibe desteği sağlandı.

"Uluslararası projelerde elde edilen her başarı eğitimimize yeni ufuklar kazandırıyor"

Elde edilen başarıyı değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Erasmus+ projelerinin öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın uluslararası deneyim kazanmaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Akbaş, "Eğitimde uluslararasılaşmayı, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin farklı eğitim ortamlarını tanımalarını ve iyi uygulama örneklerini ilimize taşımalarını son derece önemsiyoruz. Erasmus+ kapsamında elde ettiğimiz bu önemli hibe desteğinin eğitim camiamıza yeni tecrübeler ve yeni bakış açıları kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Akbaş, Erasmus+ çalışmalarının hazırlanması ve yürütülmesinde gösterdikleri gayretlerden dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız'a, AR-GE birimimizde görev yapan personelimize, proje hazırlama süreçlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı