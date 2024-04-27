Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kamuoyunun görüşüne açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan ve bütüncül eğitim yaklaşımını temel alan yeni müfredatta beceri odaklı, sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkan sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi.

ÜLKE BAZINDA KARŞILAŞTIRMALAR YAPILDI

Çalışmalarda ülke bazlı yapılan karşılaştırmalarda, mevcut müfredatın muadillerinden 2 kata yakın bir düzeyde daha ağır olduğu belirlendi. Bu kapsamda yeni müfredatta yüzde 35'lik oranda bir seyreltme yapıldı. Sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi.

BÜTÜNCÜL EĞİTİM YAKLAŞIMI ESAS ALINDI

Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsendi. Bu yaklaşımın merkeze aldığı konular ise, "insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme", "şahsiyet bütünlüğünü oluşturma", "karakter gelişimini sağlama" olarak sıralandı. Öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tasarlandı.

TÜRKÇE'NİN ÖĞRENİMİNE TİTİZLİKLE DİKKA EDİLECEK

Türkçe'nin öğretimi ve öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sisteminde temel bir politika olarak yer aldı. Eğitimin her aşamasında, Türkçe'nin öğretimine, doğru kullanımına titizlikle dikkat edilecek. Türkçe'nin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması da tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi.

ALAN BECERİLERİ

Yeni müfredatta alan becerilerine önem verildi. Matematikte 5, fende 13, sosyal bilimlerde 17 alan becerisi belirlendi.

SONUÇ YERİNE SÜREÇ ODAKLI

Bakanlığın yeni eğitim programında, sonuç yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsendi. Bu yaklaşımla, ölçme değerlendirme uygulamalarında tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleri arasında denge sağlandı.

SİSTEM OKURYAZARLIĞI

İlk kez müfredata giren sistem okuryazarlığı ile öğrencilerin herhangi bir konuda öğrenme yöntemini kendinin belirlemesi ve kendi kendine öğrenebilmesi amaçlandı. Bunun hayata geçirilmesi için bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 alt okuryazarlık türü belirlendi.

KARİYER PLANLAMA

Okul temelli planlamada 10'uncu sınıf kariyer rehberliğine ayrıldı. Öğretim programlarında bu sınıf düzeyinde okul temelli planlama için ayrılan ders saatleri, zümre öğretmenleri tarafından, meslek seçimi ve kariyer planlama amacıyla öğrencilere yol gösterici olacak şekilde kullanılacak.

YETKİN VE ERDEMLİ ÖĞRENCİ PROFİLİ

Yeni müfredat ile ilk kez bir öğrenci profili tanımı da yapıldı. Buna göre, müfredatın hedeflediği öğrenci, "yetkin ve erdemli insan" olarak tanımlandı. Sadece akademik başarılara odaklanmanın doğru olmadığı, her bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğu tespitine öncelik verildi. Değerlerin eğitim sürecinde doğal süreç içerisinde edinilmesi için özgün bir yaklaşımla tasarlanan modelde "adalet", "saygı" ve "sorumluluk" üst değerler olarak ele alındı. Ayrıca duyarlılık, merhamet, estetik, temizlik, sabır, tasarruf, çalışkanlık, mütevazılık, mahremiyet, sağlıklı yaşam, sevgi, dostluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerinin işlenmesiyle içsel ahenge sahip "huzurlu insan", "huzurlu aile ve toplum", "yaşanabilir çevre" hedeflendi.

BİR HAFTA ASKIDA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ismiyle duyurduğu yeni müfredat, eylül ayından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Hazırlık sürecinde binden fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yapılarak ortaya çıkan taslak, bir haftalık askı sürecinin ardından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Müfredat taslağına "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.