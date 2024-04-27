Üye Girişi
Haberler

Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Model" kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak. İşte 1 hafta askıda kalacak yeni müfredatın detayları...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kamuoyunun görüşüne açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan ve bütüncül eğitim yaklaşımını temel alan yeni müfredatta beceri odaklı, sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkan sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi.

ÜLKE BAZINDA KARŞILAŞTIRMALAR YAPILDI

Çalışmalarda ülke bazlı yapılan karşılaştırmalarda, mevcut müfredatın muadillerinden 2 kata yakın bir düzeyde daha ağır olduğu belirlendi. Bu kapsamda yeni müfredatta yüzde 35'lik oranda bir seyreltme yapıldı. Sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi.

BÜTÜNCÜL EĞİTİM YAKLAŞIMI ESAS ALINDI

Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsendi. Bu yaklaşımın merkeze aldığı konular ise, "insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme", "şahsiyet bütünlüğünü oluşturma", "karakter gelişimini sağlama" olarak sıralandı. Öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tasarlandı.

TÜRKÇE'NİN ÖĞRENİMİNE TİTİZLİKLE DİKKA EDİLECEK

Türkçe'nin öğretimi ve öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sisteminde temel bir politika olarak yer aldı. Eğitimin her aşamasında, Türkçe'nin öğretimine, doğru kullanımına titizlikle dikkat edilecek. Türkçe'nin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması da tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi.

ALAN BECERİLERİ

Yeni müfredatta alan becerilerine önem verildi. Matematikte 5, fende 13, sosyal bilimlerde 17 alan becerisi belirlendi.

SONUÇ YERİNE SÜREÇ ODAKLI

Bakanlığın yeni eğitim programında, sonuç yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsendi. Bu yaklaşımla, ölçme değerlendirme uygulamalarında tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleri arasında denge sağlandı.

SİSTEM OKURYAZARLIĞI

İlk kez müfredata giren sistem okuryazarlığı ile öğrencilerin herhangi bir konuda öğrenme yöntemini kendinin belirlemesi ve kendi kendine öğrenebilmesi amaçlandı. Bunun hayata geçirilmesi için bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 alt okuryazarlık türü belirlendi.

KARİYER PLANLAMA

Okul temelli planlamada 10'uncu sınıf kariyer rehberliğine ayrıldı. Öğretim programlarında bu sınıf düzeyinde okul temelli planlama için ayrılan ders saatleri, zümre öğretmenleri tarafından, meslek seçimi ve kariyer planlama amacıyla öğrencilere yol gösterici olacak şekilde kullanılacak.

YETKİN VE ERDEMLİ ÖĞRENCİ PROFİLİ

Yeni müfredat ile ilk kez bir öğrenci profili tanımı da yapıldı. Buna göre, müfredatın hedeflediği öğrenci, "yetkin ve erdemli insan" olarak tanımlandı. Sadece akademik başarılara odaklanmanın doğru olmadığı, her bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğu tespitine öncelik verildi. Değerlerin eğitim sürecinde doğal süreç içerisinde edinilmesi için özgün bir yaklaşımla tasarlanan modelde "adalet", "saygı" ve "sorumluluk" üst değerler olarak ele alındı. Ayrıca duyarlılık, merhamet, estetik, temizlik, sabır, tasarruf, çalışkanlık, mütevazılık, mahremiyet, sağlıklı yaşam, sevgi, dostluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerinin işlenmesiyle içsel ahenge sahip "huzurlu insan", "huzurlu aile ve toplum", "yaşanabilir çevre" hedeflendi.

BİR HAFTA ASKIDA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ismiyle duyurduğu yeni müfredat, eylül ayından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Hazırlık sürecinde binden fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yapılarak ortaya çıkan taslak, bir haftalık askı sürecinin ardından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Müfredat taslağına "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Türkiye Yüzyılı Türkiye Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500

Yorumlar (19)

Nuri Aga:

İlkokulda ve ortaokulda çocuklara mutlaka İş eğitimi veya Ev ekonomisi dersi konmalı eskiden vardı. İş bilmez ve para tutmaz bir nesil geliyor. Din kültürü va Ahlak Bilgisi dersi de ayrılmalı. Ayrıyeten Ahlak bilgisi dersi olmalı birde.

184
7
yanıtYanıtla
Salim:

OKULLARDA YENİDEN ANDIMIZI OKUTMAZSANIZ YENİDEN YERLİ MALI HAFTASI KOYMAZSANIZ NE YAPARSANIZ YAPIN HEPSİ BOŞ HEPSİ NAFİLE DÜZELTEMEZSİNİZ GİDİŞATI...

76
114
yanıtYanıtla
Harun Taş:

Andımızı isteyen bir yerli malı var. Onu anlamak biraz zor Ancak Yerli malı kısmını anlıyorum.

yanıt22
yanıt41
ahyed yıldız:

Andımız, çok saçmaydı hatta zulümdü. Kaldırılması çok daha erken olmalıydı. Hiçbir aklı başında insan, bu ülkenin asli vatandaşı olan bir kürdü zorla “türküm” dedirtmesini, “varlığını türk varlığına armağan etmesini” ve bir Müslümana islama ters olan “Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmasını” insani bir açıdan açıklayamaz. Hepsi yanlıştı ve zorbalıktı.

yanıt20
yanıt37
Tarık Tarık:

Kullandığın hangi alet edevat, yediğin içtiğin hangi gıdalar yerli. Yani ne sen ne de bi başkası artık belli konularda yerlilikten bahsedebilir. Keşke dediğin gibi herşeyimiz yerli olsa. Artık insani kalitemiz bile yerli değil ki.

yanıt0
yanıt2
erkan yüksel:

orta okul ve liselerın okul cıkısına gelınde bı bakın ozamn gorursunuz oncelık neye verılmelı dısıplın denen bır sey yok tayt la okula gıden sıgarayla okul önunde volta atan..ıyıce cılkı cıkmıs ..dısıplın ve kılık kıyafet duzenlemesı acil sart..okumak ıstemeyende dırek ayrılmalı dıger ogrencılerıde etkılıyor cunku..sanayı lerede cırak lazım..

160
5
yanıtYanıtla
Ahmet AKGÜL:

tarihiyle barışık olmayan millet ilerleyemez. 1000 yıl önceki tarihi kişiliği çocuklara anlatmazsak ders olarak işletmezsek, sürekli böyle müfredat değişiriz kıyamete kadar.

61
12
yanıtYanıtla
Abidin Alakuş:

Ne zmana ki dayak kalktı ceza kalktı umursamaz nesil gelmeye başladı eskiden hep şikayetçiydik ama şimdi anlıyorum ne kadar doğru yapılmış iş eğitimi dersleri vardı el işi becerilerimiz artardı şimdi o da yok

61
8
yanıtYanıtla
Hakan Turk:

20 yıldır deneme tahtası yaptınız çocukları eğitim seviyesi yerlerde

45
3
yanıtYanıtla
Atanur Yiğit:

kaç yıldır tüm programlar elinizdeyim en çok değişim yapılan bakanlıklardan bir tanesi de milli eğitim bakanlığı için burada kesinlikle doğru bir program ve doğru bir yol izlenseydi şimdiye çoktan daha ahlaklı daha düzgün nesiller yetişirdi yıllardır boşu boşuna oyalanmış bir bakanlık ancak yeni bir farklılık olacak program getiriyorlar o da Allahu alemin İnşallah tutar bu konuda çok geri kaldık ondan sonra da işte z gökkuşağı şu kuşağı bu kuşağı kuşakları yetiştiren bizleriz eğitim sistemimiz çoktan buna odaklanılması gerekmez miydi güzel bir programı çoktan ve yıllardır uygulanıyor olması gerekmez miydi bunu eleştirmeden geçemeyeceğim

41
4
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title