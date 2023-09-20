İzmir Depreminde Hayatını Kaybeden İkizlerin Annesi Kütüphane Kuruyor

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün (15) annesi Tülin Batmaz'ın kurduğu Sayra ve Çınar Vakfı, eğitime verdiği destekler kapsamında Mardin'de 6'ncı kütüphaneyi kurmaya hazırlanıyor. 25 Eylül'e kadar kitap bağışı beklediklerini dile getiren Batmaz, "Sayra ve Çınar iyi iki çocuktu. Sayra ve Çınar'ın yarım kalan iyilik hikayelerini devam ettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 5 tane kütüphane açtık. Mardin'de de A'dan Z'ye bir kütüphane kuracağız" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün anneleri Tülin Batmaz, başlattığı 'İyilik ikizim' hareketini, 'Sayra ve Çınar Vakfı'na dönüştürdü. Vakıf, eğitime verdiği destekler kapsamında İzmir Kemalpaş ve Bornova'da toplam 5 kütüphane açtı. Batmaz, talep doğrultusunda ihtiyaç olduğunu belirlediği Mardin'deki ilk ve ortaokul öğrencilerine bir kütüphane açmak için kolları sıvadı. 25 Eylül'e kadar gönüllerden kitap bağışı almaya devam edeceklerini dile getiren Batmaz, "Sayra ve Çınar iyi iki çocuktu. Sayra ve Çınar'ın yarım kalan iyilik hikayelerini devam ettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 5 tane kütüphane açtık. Bir kütüphaneyi de Mardin'de ihtiyacı olan bir okulda açmak için çalışmalara başladık. Bize oradan talep geldi. A'dan Z'ye bir kütüphane kuracağız. Yer döşemesinden oturma grubu ve perdesine kadar çocukların interaktif olarak kullanabileceği bir alan olacak" ifadelerini kullandı.

'HERKESTEN KİTAP BAĞIŞI BEKLİYORUZ'

Vakıf olarak, çocukların yarınları misyonuyla ilerlediklerini kaydeden Batmaz, 15 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini belirtti. Batmaz şöyle devam etti:

"Vakfımızın gönüllü üyelerinden güzel geri bildirimler alıyoruz. Düzenli bağışçılarımız var. Okulların açıldığı bir dönemdeyiz. Kütüphanelerini yeniden düzenleyen herkes evlerindeki fazla kitapları atmak yerine böyle faydalı bir projeye katkı sağlayabilir. Hem yeni hem de raflarındaki kitapları bizimle paylaşabilirler. Herkesten kitap bağışı bekliyoruz. 25 Eylül'ü son tarih olarak belirlemiştik. Ancak şu an yoğun bir talep var. Belki bu süreyi biraz daha uzatabiliriz. Hedefimiz önümüzdeki ay tüm eksikleri tamamlayıp kütüphanemizi kurmak. Sosyal medyada duyurularımızı yaptık. Kitaplarını göndermek isteyenler bize ulaşabilir."