İzmir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı başladı

İzmir'de 53 bin 958 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, yakınları ise dışarda onlar için dua etti.

İZMİR'de 53 bin 958 öğrencinin katıldığı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, yakınları ise dışarda onlar için dua etti.

LGS kapsamındaki merkezi sınava İzmir'de 53 bin 958 kişi katıldı. Sınav, İzmir'de 652 okulda 3 bin 792 salonda yapıldı. Sınav için uzun süredir hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. İzmir Konak Gazi Ortaokulu'nda heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle merkezlere alındı. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı.

?Sınavın ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.