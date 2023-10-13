İzmir'de Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamalarında Zeybek Gösterisi

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında zeybek gösterisi yapıldı. Tarihi saat kulesi etrafında oynayan zeybek, renkli görüntüler oluşturdu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Bu kapsamda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitimi merkezlerindeki eğitmenler ile kursiyerler, Konak Meydanı'ndaki tarihi saat kulesi etrafında 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Zeybek' adı altında zeybek oynadı. Büyük ilgi gören oyun, cep telefonu kameraları ile de görüntülendi. Kursiyerler, daha sonra çalan 10'uncu Yıl Marşı'nı da hep bir ağızdan seslendirdi.

'HER DİZ VURUŞUNDA MAZİYE BİR PENCERE AÇILIR'

Zeybeklik geleneğinin barındırdığı bağımsızlık, mertlik, cesaret, atılganlık ve vatanperverlik duygularıyla milli mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu anlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi Asırlardır bu toprakların en güzel renklerini, duygularını bizlere aktaran halk oyunlarımızın görkemli örneklerinden biri olan zeybek oyunu, güzel yöremizin sembolü olmuştur. Dağ gibi bir zeybeğin toprağa diz vuruşunu her izlediğimizde, kalbimizde maziye bir pencere açılır. Halk oyunlarımız, milletimizin köklerine olan derin bağlılığımızı yansıtan bir hazinedir ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimizdir dedi. (DHA)