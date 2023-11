İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yapay Zeka Eğitimi Verdi

Gençlerin yazılım alanında kendilerini geliştirmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yapay zeka eğitim programı tamamlandı. İstanbul Data Science Academy ve Google Cloud işbirliği ile düzenlenen eğitime düzenli olarak katılan bin 388 kişiye Google işbirliğini belirten sertifika verildi. Yapay zeka eğitim programları devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin yazılım alanında kendilerini geliştirmeleri için başlattığı yapay zeka eğitim programı sona erdi. İzmirTube Youtube kanalı üzerinden 21-22 Ekim, 4-5 Kasım, 11-12 Kasım'da 14.00-17.00 saatleri arasında canlı olarak düzenlenen eğitim programında, yapay zeka ile ilgili temel kavramlar, algoritmalar ve uygulama örnekleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Data Science Academy ve Google Cloud işbirliği ile düzenlenen yapay zeka eğitimine düzenli olarak katılan bin 388 kişiye Google işbirliğini belirten sertifika verildi. Yapay zeka konusunda orta ve ileri seviye düzeyde eğitim programları devam edecek. Detaylı bilgilere www.bizizmir.com sayfasından erişilebilecek.

HANGİ DERSLER YER ALDI?

Haftada iki gün, 3 saat süren eğitimlerde; "Yapay Zekaya Giriş-Yapay Zeka Nedir?-Makine Öğrenmesi (ML) vs Derin Öğrenme (DL)-Gelecekte Yapay Zeka", "Veri Bilimi için Temel Python Programlama-Değişken Tanımlama ve Açıklanabilir Kod Yazma-Python'da Temel Veri Tipleri-Koşullu İfadeler & Döngüler-Fonksiyonlar-Kullanışlı Python Metotları", "Veri Bilimi için Temel Python Kütüphaneleri & Veri Ön İşleme - NumPy – Pandas", "Veri Bilimi için Temel Python Kütüphaneleri & Keşifsel Veri Analizi (EDA) - Pandas (Devamı) - Matplotlib & Seaborn 2", "Makine Öğrenmesi 101-Regresyon vs Sınıflandırma vs Kümeleme Problemleri - Regresyon Temelleri - Feature Engineering (Özellik Mühendisliği)-Model Değerlendirme Ölçütleri", "Makine Öğrenmesi 101 & Google Cloud Platform-Makine Öğrenmesi 101 (Devamı)-Google Cloud Platformda Yapay Zeka Uygulamaları" dersleri yer aldı.