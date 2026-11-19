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İzmir'de bir ortaokulun bahçesinde atıl durumda bulunan konteyner, hayırseverler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin dayanışmasıyla yenilenerek zeka oyunları otobüsüne dönüştürüldü. Projeyle öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve dijital bağımlılıktan uzaklaşarak birlikte vakit geçirmeleri hedefleniyor.

İzmir Bornova Mediha Mahmutbey Ortaokulu'nda eğitim ve dayanışmayı buluşturan bir projeye imza atıldı. Okul bahçesinde uzun süredir kullanılmayan bir konteyner, gönüllülerin desteğiyle yenilenerek sarı bir okul otobüsüne dönüştürüldü. Üzerinde '35 MMO 2026' plakası bulunan konteyner, öğrencilerin kullanabileceği zeka oyunları otobüsü haline getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ön plana çıkarılan 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasıyla da örtüşen proje kapsamında, otobüsün içi oyun masaları, tabureler ve çeşitli kutu oyunlarıyla donatıldı. Öğrencilerin problem çözme, stratejik düşünme ve yenilikçilik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanırken grup oyunlarıyla iş birliği ve paylaşma duygularının güçlendirilmesi hedeflendi.

Akran zorbalığı ve dijital bağımlılığa dikkat çekildi

Projenin hedefleri arasında akran zorbalığı ve dijital bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmak da yer aldı. Öğrencilerin ekran başında geçirdikleri zamanı azaltarak yüz yüze iletişimlerini artırmaları amaçlanan projeyle çocuklara sosyalleşebilecekleri alternatif bir ortam oluşturuldu. Konteynerin çevresinde ise geri dönüştürülmüş lastikler ve ahşap paletler kullanılarak oturma alanı hazırlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı