İYTE Rektörü YKS sonuçlarından memnun

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile kurumlarına yerleşen öğrencilere teşekkür etti. Rektör Baran, İYTE'nin başarılarından bahsederek, İzmir'in beyinlerini İzmir'de tutmayı ve beyin göçünü sağlamayı sürdürdüklerini belirtti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ile kurumlarına yerleşen öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Baran, yaptığı yazılı açıklamada, İYTE olarak 2023 YKS sonuçlarında önemli başarı elde ettiklerini kaydetti.

Tüm bölümlerinde başarı ve yükseliş elde ettiklerine işaret eden Baran, " İzmir'in beyinlerini İzmir'de tutuyor ve tüm Türkiye'den İzmir'imize beyin göçünü sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baran, 18 bölümün tamamında taban puanları ve başarı sıralamasının önemli oranda yükseldiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"10 bölümümüz devlet üniversiteleri sıralamasında üst basamaklara tırmandı, 4 bölümümüz Türkiye 1'incisi oldu, 11 bölümümüz devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 5'te yer alma başarısı gösterdi. Tüm bölümlerimiz devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 10'da yer aldı."

Rektör Baran, İYTE'yi tercih eden tüm öğrencilere teşekkür etti.