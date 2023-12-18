İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı

İstanbul Üniversitesi'nde ana kampüste bulunan bir ağacı yılbaşı için süslemek isteyen öğrencilere okulun güvenlik görevlileri saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, saldırı sonucu çok sayıda öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yeni yıl öncesi okulda sosyal etkinlik yapmak için bir araya geldi. Öğrenciler, üniversitenin ana kampüsündeki bir ağacı yılbaşı için süslemek istedi.

"İZİN ALINMADIĞI" İÇİN SALDIRMIŞLAR

Etkinliklere başlayan öğrencilere, okulun güvenlik güçleri müdahale etti. Engellemenin gerekçesi olarak "izin alınmaması" öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI

Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu bazı öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.