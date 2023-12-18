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İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı

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İstanbul Üniversitesi'nde ana kampüste bulunan bir ağacı yılbaşı için süslemek isteyen öğrencilere okulun güvenlik görevlileri saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, saldırı sonucu çok sayıda öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yeni yıl öncesi okulda sosyal etkinlik yapmak için bir araya geldi. Öğrenciler, üniversitenin ana kampüsündeki bir ağacı yılbaşı için süslemek istedi.

İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacını süslemeye çalışan öğrencilere saldırdı

"İZİN ALINMADIĞI" İÇİN SALDIRMIŞLAR

Etkinliklere başlayan öğrencilere, okulun güvenlik güçleri müdahale etti. Engellemenin gerekçesi olarak "izin alınmaması" öne sürüldü.

İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacını süslemeye çalışan öğrencilere saldırdı

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI

Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu bazı öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim

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Yorumlar (2)

Unknown 123:

vay bee Avrupa birligine alirlar belki,süsleyin bakam,avrupanin hep bu yönerini aldiniz baska seyleri zirt,Zirt kusagi bu olsa gerek

Yanıtla2720
Recep Koca:

Müslüman ülkede ağaç süsle.müslu.anlar kan ağlıyor.git evini süsle.sokak taki ağaç herkesin

Yanıtla2120
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