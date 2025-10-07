İstanbul'da okullarda 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ile gönderilen yazı sonrası, İstanbul 'daki okullarda ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Kadıköy Kız İmam Hatip Lisesi'nde 'Umuda Çağrı' konseri ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazıda, 7 Ekim Salı günü tüm okullarda ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlenmesi istendi. Yazıda, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve öğrencilerde barış, demokrasi ile insan hakları bilincinin güçlendirilmesinin amaçladığı bildirildi. Bu kapsamda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) iş birliği ile Kadıköy Kız İmam Hatip Lisesi'nde 'Umuda Çağrı' konseri ve ödül töreni yapıldı. Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz katıldı. Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesine duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda, 'Geçmişin İzleri' kısa film yarışması ve 'Gökyüzüne Yazılan Masallar' hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

'BEBEKLER KASTEN KATLEDİLİYOR İHMALEN DEĞİL'

Programda konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Göbekli Tepe'yi baz alırsak 12 bin yılı aşan bir insanlık tarihi var. Ancak canlı izledik bu 12 bin yılın belki de en utanç verici son 3 yılını yaşadık. Bebeklerin katledildiği hiçbir ahlaki, siyasi teknolojik kriterin olmadığı bambaşka bir utanç verici sahneyi yaşadık. Tabi ki eski zamanlarda benzer katliamlar farklı bölgelerde benzer sorunlar oldu. Ancak bu kadar vahşicesini medeni dünyanın içerisinde olmasını hiç kimse hayal edemezdi. Bebekler katlediliyor, ancak bebekler kasten katlediliyor ihmalen değil, yanlışlıkla değil. Tüm şehitlerimiz rahmetle anmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ'

Programda bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İnsanlık için çok güzel bir imtahan vermiyoruz. Acı bir dünya size bırakıyoruz inanıyoruz ki sizin duanız ve gayretinizle hep beraber hep birlikte önümüzdeki yıllarda Gazze'nin özgürlüğünü göreceğimiz Mescidi Aksa'da hep beraber saf tutacağımız güzel günler ancak bizim gayretimizle duamızla inancımızla gerçekleşebilir. Bu vesile ile TÜRGEV'e de çok teşekkür ediyoruz iki güzel yarışmanın bugün ödül töreni var. Aslında tarihe not düşüyoruz, unutmuyoruz. Yüzlerce binlerce kilometre ötede tanımadığımız kardeşlerimiz için biz bugün bir göğe masal yazıyoruz. Aslında bir destan yazıyoruz" dedi.

Kadıköy Kız İmam Hatip Lisesi'ndeki programın ardından Sultanahmet Meydanı'na giden Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, 7 Ekim'de başlayan Filistin soykırımının ikinci yılında, mazlumların sesi olmak ve adalet çağrısını diri tutmak amacıyla Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kağıthane Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından umut, direniş ve kardeşlik duygularının yansıtıldığı 'Filistin' standını gezdi.