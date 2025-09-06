İstanbul'da Eğitim-Öğretim Yılı Öncesi 'İstanbul'u Dinliyoruz' Buluşmaları Başladı

İSTANBUL'da 39 ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde " İstanbul'u Dinliyoruz" buluşmaları kapsamında öğretmen, öğrenci, veli ve tüm eğitim paydaşlarıyla bir araya geliyor. Bu yılki ilk buluşmayı gerçekleştiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, velilerle bir araya gelerek bilgiler verdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İstanbul genelinde 3 milyona yakın öğrenci saat 10.00'da ders başı yapacak. 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 'İstanbul'u Dinliyoruz Buluşmaları' kapsamında tüm eğitim paydaşlarıyla bir araya geliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, bu eğitim-öğretim döneminin ilk buluşmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirdi. Cumartesi günleri 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek buluşmalarda; eğitim-öğretim sürecinde yaşanabilecek muhtemel sorunlara hızlı çözümler üretilmesi, aksaklıkların giderilmesi, merak edilen konular hakkında bilgilendirme yapılması ve etkin çözüm yolları geliştirilmesi hedefleniyor.

'BURADAKİ TEMEL AMAÇ, ETKİLİ BİR KAMU HİZMETİ SUNMAK'

İki yıldır devam eden cumartesi buluşmalarının verimli şekilde devam ettiğini söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "İki yıldır ayda iki cumartesi randevusuz İstanbul'u dinliyoruz. Kapımız herkese açık. Mesai olmayan tatil gününde velilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, eğitimin tüm paydaşlarının birinci elden isteklerini sorunlarını İl Milli Eğitim müdürüne iletmeleri amaçlı cumartesi buluşmalarını gerçekleştirdik. İki yıldır verimli bir şekilde devam ediyor. Bu yılda eğitim ve öğretim yılı başlarken tatil gününe mesai gününe çevirdik. 39 ilçede, 39 ilçe milli eğitim müdürümüz makamında velilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi dinliyor. Saat 10.00 ile 15.00 arasında tüm isteyen dileyen herkes aracısız, randevusuz ilçe milli eğitim müdürümüze giderek eğitim ve öğretim ile ilgili şikayetlerini isteklerini, dileklerini, rehberlik hizmeti istediği bir alanda ilçe müdürlüklerimize başvurarak randevusuz ve aracısız şekilde kendi sorunlarını iletebilecekler. Buradaki temel amaç, etkili bir kamu hizmeti sunmak. Biz toplumun bütün bir kesimine hitap ediyoruz. Velilerimizin bürokrasiye takılmadan kafasındaki huzursuz olduğu herhangi bir durumu direk ilçe milli eğitim müdürümüze anlatarak birlikte çözüm yolları arayarak sebebini veya sonucunu birinci elden dinleyeceği bir iletişim ve yönetişim modeli geliştirdik. İstanbul'da velilerimizin müthiş bir teveccühü oldu. Eğitim ve öğretimin kalitesinin niteliğinin arttırılması için biz karşılıklı anlayış içerisinde bütün paydaşlarla sıcak bir iletişim kurmayı temel amaç olarak görüyoruz. Bu cumartesi gününde tüm İstanbul'umuzu dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI VE KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ'

Yentür, "Geçen yıl ilk defa uygulamaya başladığımız bu yılda devam eden Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin tarafından da açıklanan İstanbul'da eğitim öğretimin ilk günü saat 10.00'da başlayacak. İstanbul çok büyük bir kent, yoğun bir trafiği var. İlk gün olması hasebiyle, velilerimizin heyecanı ve çocuklarını kendilerinin okula bırakmak istemeleri aynı zamanda servislerin trafiğe çıkması sebebiyle kentimizde herhangi bir sıkıntı olmaması için 8 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim saat 10.00'da başlayıp 15.00'da bitecek. Tüm öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar diliyoruz. Eğitim öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.