İstanbul Atlas Üniversitesi, Bluetooth Tabanlı Dijital Yoklama Sistemiyle Öğrencilerin Devamını Takip Ediyor

İSTANBUL Atlas Üniversitesi, öğrencilerinin derse devam durumlarını, 2023'ten bu yana adım adım geliştirilen bluetooth tabanlı dijital yoklama sistemi ile takip ettiklerini aktardı. Öğrenciler, cep telefonlarına indirdikleri MyAtlas aplikasyonu üzerinden bluetooth tabanlı dijital yoklama sistemini kullanarak yoklama veriyor.

Dijital yoklamanın sağladığı avantajlara dikkat çeken İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Gülal, "Dijital yoklama, kağıt israfını önleyerek yeşil kampüs ve yeşil dönüşüm hedefini destekliyor. Öğrenciler, devamsızlık durumlarını günlük olarak takip ediyor. Öğrencilerin devam ya da devamsızlık durumları, Öğrenci Bilgi Sistemine otomatik olarak kaydediliyor; bu da akademisyenlere zaman kazandırıyor" dedi. Prof. Dr. Gülal, 2023'ten bu yana aşama aşama hayata geçirilen bluetooth tabanlı dijital yoklama sisteminin tamamen üniversite tarafından geliştirildiğini kaydetti.

'DİJİTAL YOKLAMA, ATLAS Q'NUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Gülal, bluetooth tabanlı dijital yoklama sisteminin temellerinin 2023'te atıldığını ve bu sistemin üniversitenin dijital dönüşümünün bir parçası olan Atlas Q kapsamında önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ders devam takiplerinin klasik yoklamada kağıtla alındığını kaydeden Prof. Dr. Gülal, "Biz dijital yoklamayı 3 yıldır uyguluyoruz. Tüm teknolojik ürünlerde olduğu gibi, bu sistemi de aşamalarla geliştirdik. Kullanıcı deneyimi ve ihtiyaçlar doğrultusunda sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar aşamalarla bugüne geldi. Projenin ilk başlangıcında öğrenciler 6 haneli sayıyı cep telefonuna girerek yoklama işlemini gerçekleştiriyordu. İkinci yıl, bu işlemi biraz daha geliştirdik ve QR kod ile yoklama almaya başladık. Öğrencilerin devam durumlarının daha sağlıklı ve güvenli şekilde takip edilmesi için bir sonraki aşamada, bluetooth destekli çalışan dijital yoklama sistemini hayata geçirdik. Şimdi üniversitenin dijital dönüşümünün bir parçası olan MyAtlas uygulamasını kullanan öğrenciler, sadece IMEI numaralarının kayıtlı olduğu telefonlarıyla yoklama veriyor" diye konuştu.

'YEŞİL KAMPÜS DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLANIYOR'

Bluetooth destekli çalışan dijital yoklama sisteminin önemli avantajlar sağladığını belirten Prof. Dr. Gülal, "Birincisi, bu sistemde artık kağıt kullanılmıyor. Sistem, üniversitenin sürdürülebilir yeşil kampüs ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağladı. İkincisi, akademisyen ve öğretim üyelerinin yoklamaları bilgi sistemine işleme noktasında önemli bir kazanım oldu. Yoklamaları buraya alıyorsunuz ve otomatik olarak Öğrenci Bilgi Sistemi'ne aktarma yapılıyor. Bu akademisyenlere de zaman kazandırıyor" dedi.

'DERSE DEVAM DURUMLARI GÜNCEL OLARAK TAKİP EDİLİYOR'

Dijital yoklama sayesinde öğrencilerin devam/devamsızlık durumlarını günlük olarak takip ettiğini kaydeden Prof. Dr. Gülal, "Klasik yoklamada dönem sonunda bir değerlendirme yapılıyor. Bu sistem öğrencinin dönem içinde devamsızlığını kontrol etmesine olanak sağlıyor. Öğrenci kaç derse devam etmiş, kaç tane devamsızlık hakkı var, tüm bunları sistem üzerinden görebiliyor. Klasik sistemde yıl sonunda devamsızlıkla ilgili çeşitli sorunlar yaşanabiliyordu, öğrenci devamsızlık durumuna itiraz edebiliyordu. Bu sistem sayesinde öğrenciler, dönem sonuna kalmadan devamsızlık durumlarını takip etmiş oluyor. Günlük olarak derse devam durumlarını kendileri de görebiliyor" ifadelerini kullandı.

'DERSTE ZAMAN KAYBI ÖNLENİYOR'

Dijital yoklamanın derste zaman kaybını önlediğini de kaydeden Prof. Dr. Gülal, "Bu sistemde yoklama süresi iki dakika. Sınıf yarım dakika içerisinde yoklamayı tamamlıyor yani dakikadan daha az süre içerisinde yoklama işlemi bitiyor. Dersin bütünlüğü bozulmuyor, yoklama kağıdı elden ele dolaşmıyor. Bu yöntemde öğrenci cep telefonu ile yoklama veriyor. Bu sistemde herhangi bir sorun olduğunda diğer iki sistem yani numara girişi ya da QR kod devreye girerek yoklamanın aksamadan yapılması sağlanıyor" diye konuştu.