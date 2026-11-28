İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üçüncü sınıfta öğrenim gören 136 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek mesleki yolculuklarında önemli bir adım attı.

Düzenlenen törene İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Miraçhan İnanmaz, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, fakültenin tanıtım videosunun gösterimiyle devam etti. Ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"Beyaz önlüğü değerli kılan, giyen kişinin omuzlarına aldığı sorumluluktur"

136 öğrencinin beyaz önlük giyme heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Altun, öğrencilerin iki yıllık teorik ve uygulamalı eğitim sürecinin ardından mesleki yolculuklarında yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. Öğrencilerin önümüzdeki dönemde kliniklerde hastalarla doğrudan iletişim kuracağını hatırlatan Altun, beyaz önlüğün yalnızca bir kıyafet olmadığını, temizlik, bilgi, güven ve sorumluluğu temsil ettiğini ifade etti.

Hekimlik mesleğinin temelinde etik ilkelerin ve insan güveninin bulunduğuna dikkat çeken Altun, "Bir insanın size ağzını açması aslında size olan güvenini ifade eder. Bugünden itibaren davranışlarınız yalnızca sizi değil, mesleğinizi ve fakültemizi temsil edecek. Kliniklerimize gelen hastaların önemli bir kısmı kaygıyla hatta korkuyla gelecek. Öncelikle hastalarla göz teması kurun ve onların sorularını önemseyin. Bazen en iyi anestezi güven veren birkaç cümleden ibarettir" diyerek öğrencilerin meslek hayatlarında hasta iletişimine, empatiye ve mesleki sorumluluğa önem vermeleri gerektiğini vurguladı.

"Diş hekimliği el becerisi kadar insan ilişkisidir"

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Miraçhan İnanmaz ise konuşmasında beyaz önlüğün öğrencilere hekim adaylığı sorumluluğunu hatırlatan önemli bir sembol olduğunu belirtti. Öğrencilere meslek hayatlarına hazırlanırken dürüstlük, empati ve sabır ilkelerini benimsemeleri tavsiyesinde bulunan İnanmaz, diş hekimliğinin yalnızca mesleki bilgi ve el becerisinden ibaret olmadığını ifade etti. Hastalarla kurulan iletişimin mesleğin önemli bir parçası olduğunu dile getiren İnanmaz, öğrencilerin birbirleriyle dayanışma içinde olmaları ve meslektaşlık bilincini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

"Beyaz önlük, hekim ile hasta arasında kurulan güven bağının en görünür ifadesidir"

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer de konuşmasında öğrencilerin uzun bir eğitim ve hazırlık döneminin ardından hekimlik yolculuklarında önemli bir aşamaya ulaştıklarını belirterek öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın tebrik ve iyi dileklerini de katılımcılara ileten Özer, "Bugün giyeceğiniz beyaz önlük sıradan bir mesleki kıyafet değildir. Temizliğin, saflığın, dürüstlüğün, şefkatin, haksızlığa ve zulme karşı olmanın sembolüdür. Beyaz önlük hekim ile hasta kurulan güven bağının en görünür ifadesidir. Meslek hayatınız boyunca bilimin rehberliğinden ve etik ilkelerden asla ayrılmayın" tavsiyelerinde bulundu.

Hastaların yalnızca tedavi edilmesi gereken bireyler olarak değil, duyguları ve beklentileri olan insanlar olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Özer, konuşmasını Cengiz Aytmatov'un "İnsan için en zor olan şey her gün insan olarak kalabilmektir" sözüyle tamamlayarak öğrencilere meslek yaşamlarında insan onurunu ve sevgisini merkeze almaları çağrısında bulundu. Protokol konuşmalarının ardından İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin sonunda Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Altun tarafından konservatuvar müzik grubuna çiçek takdim edildi.

Programda ayrıca üçüncü sınıf öğrencilerinin Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitim hayatlarına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştıkları video gösterimi gerçekleştirildi. Öğrencilerin fakülte yaşamını emek, sabır, disiplin, dayanışma ve mesleki sorumluluk kavramları üzerinden anlattığı video, katılımcılarla paylaşıldı.

136 öğrenci beyaz önlüklerini giydi

Programın devamında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı üçüncü sınıf öğrencileri gruplar halinde sahneye davet edildi. Fakülte yöneticileri ve öğretim üyeleri tarafından mesleki eğitimlerinde önemli bir dönüm noktası olan beyaz önlükler öğrencilere giydirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı