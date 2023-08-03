İklim Değişikliği ve Dirençli Kentler için Yeşil Altyapı Tasarımı Projesi Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde başlayan proje, iklim değişikliği ve dirençli kentler için yeşil altyapı tasarımı konusunda eğitim programı düzenliyor.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde 31 Temmuz'da başlayan "İklim Değişikliği ve Dirençli Kentler için Yeşil Altyapı Tasarımı" projesi yoğun bir programla devam ediyor.

TÜBITAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) uhdesinde yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programının 2023 yılı 1. Döneminde kabul edilen projede 18 lisans ve lisansüstü öğrencisi, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyenlerden 6 gün boyunca iklim değişikliği ve dirençli kentler için yeşil altyapı tasarımı konusunda eğitim alıyor. Birçok farklı üniversiteden katılan öğretim üyelerinin eğitmen olarak yer aldığı projenin koordinatörlüğünü Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Artar yürütüyor. Eğitim programı, ev sahibi olan Peyzaj Mimarlığı Bölümünün yanı sıra Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından da destekleniyor.

Düzenleme kurulunda; koordinatör olarak yer alan Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yanında, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinin de bulunduğu eğitim programı; iklim değişikliğine dirençli kentlerin oluşturulması bağlamında farklı yeşil altyapı unsurlarının peyzaj tasarımı konusunda lisans ve yüksek lisans öğrencilerine bilgi aktarımını ve farkındalık oluşmasını amaçlıyor.

Teorik ve uygulama olarak toplam 6 günde 48 saat sürecek eğitim programında ülkemizin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde eğitim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri, eğitim süresince Atatürk Üniversitesi kampüsünde dört farklı temada iklim değişikliğine uyum ve çözüm önerileri bağlamında tasarım projeleri üretecekler. Üretilen projeler eğitim sonunda gruplar tarafından sunulacak ve eğitim 6 Ağustos Cumartesi günü sertifika töreniyle son bulacak.

Programın oldukça verimli geçtiğini belirten Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Artar, eğitimin tamamlanması ile birlikte elde edilen çıktıların alana yönelik katkı sunacağına inandığını belirterek öğrenci odaklı gerçekleşen bu projeye ev sahipliği yapan başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ailesine teşekkür etti. - ERZURUM