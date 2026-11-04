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İçişleri Bakanı Çiftçi, OMÜ Rektörü Aydın ve beraberindeki rektörleri kabul etti

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İçişleri Bakanı Çiftçi, OMÜ Rektörü Aydın ve beraberindeki rektörleri kabul etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki makamında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki rektörleri kabul etti. Görüşmede Ankara, Akdeniz ve Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitelerinin rektörleri de yer aldı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki rektörleri kabul etti.

Bakan Mustafa Çiftçi, Ankara'da temaslarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki üniversite rektörlerini makamında kabul etti. Görüşmede Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da yer aldı.

Rektör Aydın ve Bakan Çiftçi, görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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