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Hisarcık'ta Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri Söyleşisi

Hisarcık'ta Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri Söyleşisi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen 'Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri' etkinliğinde, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hüseyin Yılmaz, etkili iletişim teknikleri, aktif dinleme, empati ve beden dili konularında katılımcılarla bilgi paylaştı. Program kapsamında ayrıca 'Hayat Üniversitesi Eğitici Sohbetler' ve kariyer odaklı seminerlerden örnekler aktarıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, "Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri" konulu etkinlik kapsamında Kıraathane ve Gençlik Parkı'nda iletişim süreçlerine yönelik söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Hisarcık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hüseyin Yılmaz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak öncülüğünde hayata geçirilen "Hayat Üniversitesi Eğitici Sohbetler" kapsamında düzenlenen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yılmaz, farklı yaş gruplarından vatandaşlar ile Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Kariyer Yolculuğunda Etkili CV Oluşturma" semineri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) içerik ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme toplantılarından örnekler paylaşarak, etkili iletişimin temel ilkeleri üzerinde durdu.

Söyleşide; sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri, aktif dinleme, empati kurma, beden dilinin doğru kullanımı ve iletişimde karşılaşılan sorunların çözüm yolları hakkında katılımcılarla bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Programın soru-cevap bölümünde ise katılımcılar, kişisel gelişim ve iletişim süreçlerine ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan konuşmacıya yönelterek interaktif bir ortamda değerlendirme fırsatı buldu.

Katılımcılar, bu tür etkinliklerin Hisarcık'ta her yaştan vatandaş için faydalı olduğunu ifade ederken, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağlaması açısından eğitim-öğretim dönemi boyunca benzer çalışmaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

"Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri" etkinliği, katılımcılara teşekkür edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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