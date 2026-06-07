Düzce'de 'Hayat Birlikte Güzel: Hepimiz Bir'iz' Programı Büyük Beğeni Topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu tarafından düzenlenen Hayat Birlikte Güzel: Hepimiz Bir'iz programında, kapsayıcı eğitim anlayışını güçlendiren etkinlikler ve öğrenci performansları izleyicilerden tam not aldı.

Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu tarafından hazırlanan Hayat Birlikte Güzel: Hepimiz Bir'iz programı, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen etkinliklerle gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, milli eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program açılış konuşmalarıyla başladı. Öğrenciler tarafından sahnelenen "Hepimiz Bir'iz" müzikali izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinliğe katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edilirken, yıl boyunca hazırlanan Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım, İngilizce ve Fen Bilimleri sergileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çeşitli yarışmalar ve ödül töreniyle devam eden etkinlikte öğrenciler, iletişim, dayanışma ve iş birliği becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Program, kapsayıcı eğitimin önemine dikkat çeken renkli görüntülerle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı