Hayallerinin peşinden gittiler

Öğretmen Emre Alettin Keskin'in öğrencilerine 'hayallerinizin peşinden gidin' diyerek başlattığı küçük bir sınıf çalışması, Türkiye genelinde büyüyen bir sosyal harekete dönüştü.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir devlet okulunda 2016'da Hayal Gücü Merkezi olarak kurumsallaşan model, 4 bin eğitimci ile birlikte dolaylı olarak 300 bin çocuk ve gence ulaşan güçlü bir oluşum haline geldi. Çocukların merakını, hayallerini ve üretme cesaretini merkeze alan bu hareketin en görünür buluşması olan 4. Hayal Gücü Ödülleri, 2 Mayıs 2026'da Sabancı Center'da gerçekleştiriecek.

Bugün Hayal Gücü Merkezi, Hayal Gücü Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdürerek Türkiye genelinde yaygınlaşan güçlü bir sosyal girişim haline geldi. Hayal Gücü Ödülleri kısa sürede klasik ödül törenlerinin ötesine geçerek hayal gücü, merak ve cesaretle ortaya çıkan çalışmaların buluştuğu bir platforma dönüştü. Bu modelde gençler yalnızca izleyici değil; araştırma, değerlendirme ve seçim süreçlerinin doğrudan parçası. 2026 yılı organizasyonu kapsamında çocuk ve gençlerden oluşan 60 kişilik Araştırma Kurulu, ilk kampını tamamlayarak 150 aday üzerinde kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden uzmanların yer aldığı Seçici Kurul ile ilerleyen süreç, adayların çok katmanlı bir değerlendirmeden geçmesini sağlıyor. İngiltere, İtalya, Amerika ve Japonya gibi farklı ülkelerde yaşayan 11 Türk tasarımcının, çocuklar ve gençlerle birebir çalıştığı üretim modeline dönüştü. Her tasarımcı, birlikte çalıştığı ekiplerle kendi kategorisine özel, tamamen özgün ödüller tasarlıyor. Bu sayede ortaya tek tip bir ödül değil; her biri kendi hikayesine ve üretim sürecine sahip, benzersiz tasarımlar çıkıyor. Düzenlenecek törenle hayal gücünden doğan fikirleri, cesur projeleri ve ilham veren isimleri aynı sahnede buluşturacak. - İSTANBUL

